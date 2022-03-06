冷氣團+鋒面襲擊「明晚起濕冷」！最強冷空氣時段曝　高山有望降雪　

▲李至晟表示，這波冷氣團氣溫最低的時間預測落在週一的晚間到週二清晨。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

今（6日）晚新一波冷空氣報到，氣象達人彭啟明在臉書提醒，明開始將有顯著降溫有雨，把握目前西半部穩定天氣，北部東半部雲量已經多起來了，最低溫的時間預測落在週一晚間到週二清晨，高山有望降雪，而西半部擴散條件不佳，逐漸亮起對敏感族群不健康的橙燈。

天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今一早東北風還沒明顯增強，天氣大致還不錯，中南部天氣晴朗而穩定，而北部跟東半部雲量稍多，只有局部零星陣雨，氣溫也沒太大變化，最低是苗栗的14.1度。不過白天起鋒面會逐漸在台灣北方海面醞釀，東北風也會增強，北部天氣會逐漸變得不穩定，白天起大台北到東半部沿海就會陸續轉為陰陣雨的天氣，氣溫也會緩慢下降，提醒這些地方的朋友如有安排出遊務必戴上雨具備用，以防天氣的突然變化。

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▲李至晟說，週一晚上到週二清晨氣溫較低，想賞雪的朋友可以到高山碰碰運氣。（圖／翻攝彭啟明臉書，下同）



李至晟提到，今晚鋒面會掠過台灣，這時不只是北部，連中南部也有降雨發生，並且伴隨著大陸冷氣團的降溫和強風，變得又濕又冷，並延續到週一上班日。這波強度比2月寒流弱一些，但由於近期回暖，還是相當有感。

李至晟表示，這波冷氣團氣溫最低的時間預測落在週一的晚間到週二清晨，一方面是冷空氣最強，另一方面鋒面通過後乾空氣移入，雲量減少後輻射冷卻也快速增強，預測北部市區低溫大約在12-13度，中南部沿海空曠地區也有機會出現類似的低溫。

▲中南部內陸處於背風面，擴散條件不佳，都有局部亮起代表對敏感族群不健康的橙燈。

至於高山是否有機會降雪，李至晟說，目前看來只有在週一晚上到週二清晨氣溫比較低，也還有一些水氣殘留，想賞雪的朋友可以到合歡山之類的高山碰碰運氣，但時間相當短暫，到了週二白天冷氣團減弱，加上天氣轉晴，降雪的機會就越來越低了。而平地天氣也好轉，除迎風面山區還有短暫陣雨外，大多是晴朗日夜溫差大的天氣，雖然近山區清晨還是有局部較低溫，不過時間比較短暫，白天氣溫會一天比一天高，目前看來好天氣可望持續到下個週末。

另外，空氣品質方面，李至晟指出，雖然今天南下的東北風有挾帶些許境外污染，但濃度比前一波低了不少，目前只有北部沿海臭氧較多，另外中南部內陸處於背風面，擴散條件不佳，都有局部亮起代表對敏感族群不健康的橙燈。到了今晚隨著鋒面的降雨和強風，各地的大氣污染物可望被帶離，空品就會逐漸改善。不過由於下週天氣都大致穩定，懸浮微粒又會開始累積，呼吸道敏感的朋友要多留意後續的空氣品質預報了。