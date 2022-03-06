　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團+鋒面襲擊「明晚起濕冷」！最強冷空氣時段曝　高山有望降雪　

▲▼寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降,機車,機車族,外送,機車騎士。（圖／記者周宸亘攝）

▲李至晟表示，這波冷氣團氣溫最低的時間預測落在週一的晚間到週二清晨。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

今（6日）晚新一波冷空氣報到，氣象達人彭啟明在臉書提醒，明開始將有顯著降溫有雨，把握目前西半部穩定天氣，北部東半部雲量已經多起來了，最低溫的時間預測落在週一晚間到週二清晨，高山有望降雪，而西半部擴散條件不佳，逐漸亮起對敏感族群不健康的橙燈。

天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今一早東北風還沒明顯增強，天氣大致還不錯，中南部天氣晴朗而穩定，而北部跟東半部雲量稍多，只有局部零星陣雨，氣溫也沒太大變化，最低是苗栗的14.1度。不過白天起鋒面會逐漸在台灣北方海面醞釀，東北風也會增強，北部天氣會逐漸變得不穩定，白天起大台北到東半部沿海就會陸續轉為陰陣雨的天氣，氣溫也會緩慢下降，提醒這些地方的朋友如有安排出遊務必戴上雨具備用，以防天氣的突然變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼明晚起又濕又冷10°C！冷氣團+鋒面襲擊。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲李至晟說，週一晚上到週二清晨氣溫較低，想賞雪的朋友可以到高山碰碰運氣。（圖／翻攝彭啟明臉書，下同）

李至晟提到，今晚鋒面會掠過台灣，這時不只是北部，連中南部也有降雨發生，並且伴隨著大陸冷氣團的降溫和強風，變得又濕又冷，並延續到週一上班日。這波強度比2月寒流弱一些，但由於近期回暖，還是相當有感。

李至晟表示，這波冷氣團氣溫最低的時間預測落在週一的晚間到週二清晨，一方面是冷空氣最強，另一方面鋒面通過後乾空氣移入，雲量減少後輻射冷卻也快速增強，預測北部市區低溫大約在12-13度，中南部沿海空曠地區也有機會出現類似的低溫。

▲▼明晚起又濕又冷10°C！冷氣團+鋒面襲擊。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲中南部內陸處於背風面，擴散條件不佳，都有局部亮起代表對敏感族群不健康的橙燈。

至於高山是否有機會降雪，李至晟說，目前看來只有在週一晚上到週二清晨氣溫比較低，也還有一些水氣殘留，想賞雪的朋友可以到合歡山之類的高山碰碰運氣，但時間相當短暫，到了週二白天冷氣團減弱，加上天氣轉晴，降雪的機會就越來越低了。而平地天氣也好轉，除迎風面山區還有短暫陣雨外，大多是晴朗日夜溫差大的天氣，雖然近山區清晨還是有局部較低溫，不過時間比較短暫，白天氣溫會一天比一天高，目前看來好天氣可望持續到下個週末。

另外，空氣品質方面，李至晟指出，雖然今天南下的東北風有挾帶些許境外污染，但濃度比前一波低了不少，目前只有北部沿海臭氧較多，另外中南部內陸處於背風面，擴散條件不佳，都有局部亮起代表對敏感族群不健康的橙燈。到了今晚隨著鋒面的降雨和強風，各地的大氣污染物可望被帶離，空品就會逐漸改善。不過由於下週天氣都大致穩定，懸浮微粒又會開始累積，呼吸道敏感的朋友要多留意後續的空氣品質預報了。

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
無法收屍！俄軍炮擊人道走廊　50逃難巴士炸到剩30輛
國3連環撞！他不聽女友勸「堅持返車拿手機」　下秒慘死
教召男根本沒哭！　美女主播還原真相：不希望他變笑柄
快訊／基隆海鮮餐廳有確診足跡！　員工緊急採檢
野生男神現蹤北捷！下錯站自拍　網一看全暴動
要打第4劑？　醫給答案：疫苗保護力到極限了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

永康700戶停電！台電特發公告「是計畫性工作」　台南人看傻眼

疫情過後是否要參選？陳時中：現在還關心不到這個訊息

快訊／旅遊團確診者曾到「基隆988海鮮餐廳」！市府急匡列3人採檢

冷氣團+鋒面襲擊「明晚起濕冷」！最強冷空氣時段曝　高山有望降雪　

250萬劑AZ「5月底到期」　陳時中：過期了也只好報廢

「東海岸運動賽事」回歸！自行車、馬拉松、鐵人三項都能玩

倒春寒！濕冷大降溫 　北部先變天「雨擴全台」時間曝

人妻「黃黃的像布丁開蓋邊邊」私訊曝　醫：規工欸！我像會通靈嗎

元智大學33歲生日　徐旭東：科技變化快速學校要有危機意識！

得打第4劑？　醫給答案：疫苗保護力到極限了

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

男子逛水族館拉口罩吃檳榔　咬下檳榔頭丟進魚缸超沒品

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

在北市捷運站被台灣人問路　老外瞪大雙眼：為什麼是我？

永康700戶停電！台電特發公告「是計畫性工作」　台南人看傻眼

疫情過後是否要參選？陳時中：現在還關心不到這個訊息

快訊／旅遊團確診者曾到「基隆988海鮮餐廳」！市府急匡列3人採檢

冷氣團+鋒面襲擊「明晚起濕冷」！最強冷空氣時段曝　高山有望降雪　

250萬劑AZ「5月底到期」　陳時中：過期了也只好報廢

「東海岸運動賽事」回歸！自行車、馬拉松、鐵人三項都能玩

倒春寒！濕冷大降溫 　北部先變天「雨擴全台」時間曝

人妻「黃黃的像布丁開蓋邊邊」私訊曝　醫：規工欸！我像會通靈嗎

元智大學33歲生日　徐旭東：科技變化快速學校要有危機意識！

得打第4劑？　醫給答案：疫苗保護力到極限了

貨櫃三雄遇沖浪　大戶看好長榮利多歸隊「籌碼愈趨集中」

八里左岸新風貌！4升級亮點先筆記　躺著賞關渡大橋、夕陽

台灣比烏克蘭更具「武器彈藥優勢」　國防院：可建構三道防線

毒駕自撞安全島！台中男癱躺駕駛座　手裡還緊抓針頭

不用狂嗑地瓜了！減脂必吃「12種保證低卡食物」　義大利麵也入列

蛇蛇登場！回歸LPL首秀奪勝粉絲歡呼...賽後笑喊：隊友想早下班

女生寵愛自己的8樣必收好物　花卉藤編包、金魚水晶跟鞋趁機入手

星二代女星「半夜親手接生愛貓」！　還原過程：睡一半手心突溫熱

國3連環撞死者「不聽女友勸」　返車拿手機…下秒慘遭2車撞飛亡

威廉森傷勢持續復原　下週將重回紐奧良與球隊會合

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

興達電廠出包「關鍵證物」曝光！1舉動害全台大停電

今晚「全台濕冷變天」　最凍10℃時間曝

老婆爆料同事嫖妓　害他慘遭職場霸凌

即／高雄11處足跡曝光！

得打第4劑？　醫給答案：疫苗保護力到極限了

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

快訊／台南永康「700戶停電」　台電搶修中

恐怖旅行團4確診！30人遊北台3縣市返家發病

明全台變天！溼冷急凍10°C

台南停電爆眾怒！　王浩宇嘆無聊

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

超兇電信正妹離職PO「奶壓桌照」　氣炸戰酸民

更多熱門

相關新聞

今晚「全台濕冷變天」　最凍10℃時間曝

今晚「全台濕冷變天」　最凍10℃時間曝

倒春寒！中央氣象局提醒，今天（6日）晚間起鋒面通過及大陸冷氣團南下。氣象專家吳德榮表示，周一凌晨起鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部亦轉有局部短暫降雨的機率，周一晚、周二晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右。

明全台變天！溼冷急凍10°C

明全台變天！溼冷急凍10°C

3月雪冷氣團變天　一張圖看全台降雨

3月雪冷氣團變天　一張圖看全台降雨

冷氣團挾雨彈　雨最猛急凍時段曝

冷氣團挾雨彈　雨最猛急凍時段曝

環保署：空品明起逐漸改善

環保署：空品明起逐漸改善

關鍵字：

天氣風險公司彭啟明氣象達人分析師降雪低溫冷氣團鋒面高山空污擴散條件空品濕冷冷空氣

讀者迴響

熱門新聞

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

《食神》女星癌逝臨終前病況曝光

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

動力火車還沒唱完「超大咖天團」衝上台　尤秋興傻住

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

新生兒送婆家突長「黑豬毛」　人妻得知真相氣炸

即／俄再次開火　宣布恢復進攻行動　

他自創「35921減肥法」狂剷17KG　不挨餓吃法曝光

擊落俄軍直升機！　烏軍公布影片

言承旭前女友宣布結婚！　「新郎撞名舊愛」身份曝光

更多

最夯影音

更多
陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁
外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面