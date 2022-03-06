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「2022喜閱書展」桃園展出　3500種書籍29場講座推動閱讀

▲「2022喜閱書展」桃園展出

▲「2022喜閱書展」桃園展出。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與慈濟人文傳播志業基金會合作，即日起至3月26日在桃園展演中心展開長達19天的「喜閱書展」。書展以「歲閱靜好」為主題，展出3,500種書籍，涵蓋面向多元，並舉辦29場名人作家講座、攝影展、5場親子共讀講座等，鼓勵閱讀文化及閱讀教育。▲「2022喜閱書展」桃園展出

▲「2022喜閱書展」以「歲閱靜好」為主題。（圖／市圖提供）

市長鄭文燦出席「喜閱書展」也在現場選購書籍，他提到，閱讀的文化力是看不見的軟實力，也是未來的競爭力，希望透過書展等閱讀推廣活動讓更多人喜歡閱讀，邀請市民朋友踴躍前來看書、買書、聽講座、看展覽，產生文化交流最美好的火花。▲「2022喜閱書展」桃園展出

慈濟傳播人文志業基金會平面內容創作中心傳播長王志宏表示，民間與公部門的合作是台灣軟實力的來源，本次書展主題「歲閱靜好」，取自於胡蘭成寫給張愛玲的「歲月靜好，現世安穩」，希望藉由閱讀呈現心靈的靜與好，讓社會更加祥和。此次書展動用上百位慈濟志工，進行佈展、現場導覽及結帳等工作，感謝志工們的協助，也感謝市府及所有參與的出版社，共同提升社會的人文風氣。▲「2022喜閱書展」桃園展出

2022喜閱書展免費入場，講座採事先報名制。包括市府文化局長莊秀美、民政局主秘呂宜臻、市立圖書館館長姚敦明、桃園區長洪清淵、八德區長邱瑞朝、慈濟傳播人文志業基金會平面內容創作中心傳播長王志宏、公傳處顧問夏萍蓮、作家小野等皆一同出席。

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