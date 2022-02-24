花蓮萬榮部落長者「坐困」家中　他們義務去打造安全居家生活

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

「謝謝你們啦！多年照顧我們。」2022年2月22日在花蓮縣萬榮鄉的部落裡，慈濟前往案家驗收修繕工作，老奶奶不斷的表示感謝，因為兩老相依的他們的居家更安全，坐輪椅的老爺爺以後外出也不會險象環生。志工問老奶奶對施作是否滿意，奶奶直說：「滿意，很好，看到就覺得很幸福。」

住在萬榮鄉部落的老爺爺、老奶奶，家門前的門檻與地面落差有20幾公分，對於他們非常不便。老爺爺雙腳膝蓋開過刀又快80歲，常因外出、曬衣服等因素跌倒，家中子女均在外地工作，孫子在市區求學，平時仰賴老奶奶照顧，慈濟社工與志工2015年開始關懷他們，多次提出為他們修繕無障礙設施，但奶奶不願麻煩人而婉拒。直到去年奶奶膝蓋逐漸老化、裝人工關節，社工與志工在進行獨老關懷服務個案評估時，再次向案家溝通，為了提升爺爺的社交功能延緩失能與減輕照顧者的壓力，避免再因外出跌倒，奶奶總算點頭答應。

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慈濟為案家規劃無障礙坡道與扶手、防雨設施、屋外照明設備加強等修繕工作，志工與社工2月12日前往案家訪視並了解修繕進度，爺爺在走廊看著修繕進度，奶奶表示，先生都無法出門，我膝蓋開過刀不方便帶他出門，除非居服員幫忙扶著，但還是很危險。之前就醫都是兒子從外縣市回來幫忙，以前一個月要回診兩次，很不方便。

奶奶描述爺爺在屋外跌倒的過程：「先生每次都在走廊看著外面。有扶手就不會跌倒了，謝謝你們啦！之後可以推著先生去散步、曬太陽。」老爺爺表示，很期待做好，想出去看看鄰居、曬太陽，感謝你們！

2月中，志工也送來孫子之學費，老奶奶不斷地向社工與志工道謝：「謝謝你們啦！多年照顧我們，感謝你們的證嚴法師還有工作人員。」2月22日，社工與訪視志工前往驗收進度，問老奶奶對施作是否滿意，奶奶直說：「滿意，很好，看到就覺得很幸福。」

慈濟訪視志工許桂榮表示，案家一直都很客氣，寧可上山採山產打零工、自行借貸，也不願意麻煩人，直到奶奶幾次摔倒、腳受傷，漸漸無法去打零工，加上老爺爺的生活漸漸無法自理，奶奶要照顧很吃力，才正視需要協助。我們一直跟他強調居家安全的重要，希望能藉此讓他們生活再改善。

慈濟慈善事業基金會社工師吳承澔指出，在地安老是社會共同關注的重要議題，慈濟持續投入關懷長者的行列，同時在行動中奉行「希望友善」目標，在本案中希望達到對於老爺爺行的環境友善，使其增進社交功能與降低照顧者負荷，為兩位長者帶來每日生活的希望與幸福感。