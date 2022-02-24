花蓮縣盃環保防災小勇士電競PK賽　晉級名單出爐！

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會與花蓮縣政府共同策畫的縣市盃「慈濟x PaGamO 環保防災勇士 PK 賽」2月23日下午在花蓮靜思堂舉行，共44校、134人參賽，由大禹國小李岳桓、玉里國小林妙善、明廉國小陳品伃榮獲前三名，3位同學將代表花蓮縣參加國際盃環境教育電競大賽，與會貴賓們勉勵學童將題庫所學落實在日常，讓環境教育的學習發揮最大效益。

花蓮縣教育處教育設施科長盧谷砳樂致詞表示，非常感謝慈濟辦這麼有意義的活動，花蓮地震與颱風多，因此環保、防災教育從校園推動顯得特別重要。我們用PaGamO比賽可以輕鬆、有趣地學習。盧谷砳樂勉勵同學：各位都是從學校初賽表現優秀的同學，今天不論比賽結果如何，你們已經是最優秀的，有晉級入選的同學要再更精進、努力，代表花蓮縣跟台灣各縣市一較高下，為學校、為花蓮爭光。

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慈濟慈善事業基金會執行長辦公室主任王運敬勉勵參賽者一起保護花蓮的好山好水，把環境教育落實在生活中，並鼓勵同學們思考有哪些可以把環保行動落實在生活中，在家裡及學校帶動；中原國小校長干仁賢代表講評，鼓勵參賽者成為善的種子，把學到的知識轉化成素養。

榮獲冠軍的大禹國小李岳桓表示，很感恩指導老師平時協助準備題庫，學到很多環保、水資源的循環經濟、氣候變遷、空氣汙染、災害防救災等相關議題，水資源部分讓我學到人類可以利用的水資源很少，自己也變得比較會節約水資源，例如洗澡改淋浴、杯子的水要喝完、洗手不要太久，在家裡我們會把垃圾分類好，珍惜水資源、不浪費，回到學校會邀約同學一起做回收。





亞軍是玉里國小林妙善，印象最深的是廚餘不要堆肥，要交給清潔隊，因為台灣的天氣炎熱不適合；季軍是明廉國小陳品伃，最深刻的是關於水質優養化會影響到生態。

大禹國小老師王瀚毅自行報名國際盃PaGamO比賽，體會孩子的感受與榮譽心。王瀚毅表示，孩子們對於玩遊戲作答很樂意參加，並且有了共同的目標，會利用下課時間自主學習、問老師，藉由搭配疫情、缺水問題讓孩子感受到題庫與生活息息相關，師生一起學習、討論如何結合在生活裡；本次冠亞軍來自玉里鎮的學校，王瀚毅說：孩子很少離開部落、到市區，有了網路平台可以讓孩子開拓視野，藉由網路學習減少城鄉差距。