　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮縣盃環保防災小勇士電競PK賽　晉級名單出爐！

▲▼慈濟與花蓮縣政府舉辦環保防災勇士PK 賽，2月23日在花蓮靜思堂舉行。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予　圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會與花蓮縣政府共同策畫的縣市盃「慈濟x PaGamO 環保防災勇士 PK 賽」2月23日下午在花蓮靜思堂舉行，共44校、134人參賽，由大禹國小李岳桓、玉里國小林妙善、明廉國小陳品伃榮獲前三名，3位同學將代表花蓮縣參加國際盃環境教育電競大賽，與會貴賓們勉勵學童將題庫所學落實在日常，讓環境教育的學習發揮最大效益。

花蓮縣教育處教育設施科長盧谷砳樂致詞表示，非常感謝慈濟辦這麼有意義的活動，花蓮地震與颱風多，因此環保、防災教育從校園推動顯得特別重要。我們用PaGamO比賽可以輕鬆、有趣地學習。盧谷砳樂勉勵同學：各位都是從學校初賽表現優秀的同學，今天不論比賽結果如何，你們已經是最優秀的，有晉級入選的同學要再更精進、努力，代表花蓮縣跟台灣各縣市一較高下，為學校、為花蓮爭光。

▲▼慈濟與花蓮縣政府舉辦環保防災勇士PK 賽，2月23日在花蓮靜思堂舉行。（圖／慈濟基金會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

慈濟慈善事業基金會執行長辦公室主任王運敬勉勵參賽者一起保護花蓮的好山好水，把環境教育落實在生活中，並鼓勵同學們思考有哪些可以把環保行動落實在生活中，在家裡及學校帶動；中原國小校長干仁賢代表講評，鼓勵參賽者成為善的種子，把學到的知識轉化成素養。

榮獲冠軍的大禹國小李岳桓表示，很感恩指導老師平時協助準備題庫，學到很多環保、水資源的循環經濟、氣候變遷、空氣汙染、災害防救災等相關議題，水資源部分讓我學到人類可以利用的水資源很少，自己也變得比較會節約水資源，例如洗澡改淋浴、杯子的水要喝完、洗手不要太久，在家裡我們會把垃圾分類好，珍惜水資源、不浪費，回到學校會邀約同學一起做回收。

▲▼慈濟與花蓮縣政府舉辦環保防災勇士PK 賽，2月23日在花蓮靜思堂舉行。（圖／慈濟基金會提供）

亞軍是玉里國小林妙善，印象最深的是廚餘不要堆肥，要交給清潔隊，因為台灣的天氣炎熱不適合；季軍是明廉國小陳品伃，最深刻的是關於水質優養化會影響到生態。

大禹國小老師王瀚毅自行報名國際盃PaGamO比賽，體會孩子的感受與榮譽心。王瀚毅表示，孩子們對於玩遊戲作答很樂意參加，並且有了共同的目標，會利用下課時間自主學習、問老師，藉由搭配疫情、缺水問題讓孩子感受到題庫與生活息息相關，師生一起學習、討論如何結合在生活裡；本次冠亞軍來自玉里鎮的學校，王瀚毅說：孩子很少離開部落、到市區，有了網路平台可以讓孩子開拓視野，藉由網路學習減少城鄉差距。

▲▼慈濟與花蓮縣政府舉辦環保防災勇士PK 賽，2月23日在花蓮靜思堂舉行。（圖／慈濟基金會提供）

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
烏克蘭爆逃難潮！車潮塞滿　加油站ATM大排隊
俄軍全面入侵　烏克蘭「數百名士兵」陣亡
快訊／桃園新興高中學生確診　明天停課
北市曝5天確診足跡　曾搭北捷紅線、滬江高中考國考
烏東淪陷！　盧甘斯克2城鎮已被拿下
烏克蘭還有28台僑！　外交部將協助撤離
快訊／俄軍再轟烏克蘭機場！　近距離畫面曝
在烏正妹15hrs前才報平安！　網急湧FB：還好嗎
經濟防疫新模式「廢除警戒分級」　學生確診停課縮短為10天
警戒分級取消！　陳時中：步入「經濟防疫新模式」　
烏克蘭12名台生3人已返台！　其餘9人現狀曝光
快訊／新北最新確診足跡　中山站、竹圍、自助餐店

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友關注前任FB！她怨「把我當什麼？」　網抓關鍵：值得讚賞

解封6措施懶人包！7場合免戴口罩　宴席可逐桌敬酒、雙鐵車廂開吃

去年酒駕死亡數318人創5年新高！　交長痛罵「混蛋」：再犯就等吃牢飯

快訊／桃園新興高中學生確診！明天停課　全校師生大採檢

街上空無一人！商家盼推「旗津券」　陳其邁：全力振興一定加碼

被拱選桃園市長　陳時中：繃緊神經防疫「下樓梯沒走好會跌跤」

金門爭取重開小三通！陳時中：由陸委會評估「需考量醫療量能」

「長輩比較緊張」在烏正妹15hrs前才報平安！網急湧FB：還好嗎

經濟防疫新模式「廢除警戒分級」　學生確診停課也縮短為10天

渣男人人愛？他列出「台女SOP」：被甩還哭著求復合　引網共鳴

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

男友關注前任FB！她怨「把我當什麼？」　網抓關鍵：值得讚賞

解封6措施懶人包！7場合免戴口罩　宴席可逐桌敬酒、雙鐵車廂開吃

去年酒駕死亡數318人創5年新高！　交長痛罵「混蛋」：再犯就等吃牢飯

快訊／桃園新興高中學生確診！明天停課　全校師生大採檢

街上空無一人！商家盼推「旗津券」　陳其邁：全力振興一定加碼

被拱選桃園市長　陳時中：繃緊神經防疫「下樓梯沒走好會跌跤」

金門爭取重開小三通！陳時中：由陸委會評估「需考量醫療量能」

「長輩比較緊張」在烏正妹15hrs前才報平安！網急湧FB：還好嗎

經濟防疫新模式「廢除警戒分級」　學生確診停課也縮短為10天

渣男人人愛？他列出「台女SOP」：被甩還哭著求復合　引網共鳴

男友關注前任FB！她怨「把我當什麼？」　網抓關鍵：值得讚賞

俄烏開打／比特幣跌破3.5萬美元　以太幣重挫13.6％

盧布狂瀉至歷史低點！俄股跌到熔斷　莫斯科交易所重新恢復交易

俄羅斯傘兵入侵烏東！　上萬人空降畫面曝光

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶「烏克蘭辣妻」驚慌逃跑　千坪豪宅不要了

台中傳墜樓意外！女子卡半空雙腿骨折　警消急送醫

解封6措施懶人包！7場合免戴口罩　宴席可逐桌敬酒、雙鐵車廂開吃

普丁開打！盤點烏俄危機發展　近期兩岸各國回應一次看

去年酒駕死亡數318人創5年新高！　交長痛罵「混蛋」：再犯就等吃牢飯

新加坡百億千金掛金豬牌與18只手鐲出閣　貴氣造型配花海超氣派

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

【心內話】我的復仇之道

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

6天雨下對地方！石門水庫滿出來了

陰雨連下沒烘衣機怎麼辦？網推1神器

妙麗搭捷運！解放襯衫「彈出酥胸」神到IG了

3/1起口罩鬆綁！4條件可免戴口罩

特斯拉駕駛國道睡到歪頭　畫面曝光！

桃園加碼五倍券200換2000　網友哀號：早用完了

快訊／今增7本土「分布4縣市」　境外暴增73案

開戰在即　旅烏台人須冒險到莫斯科代表處

黑心泡菜「長滿蟲卵」　台灣好市多有賣同款

北北基大雨　新竹以南「太陽公公」終於上班

更多熱門

相關新聞

「謝謝你們啦！多年照顧我們。」2022年2月22日在花蓮縣萬榮鄉的部落裡，慈濟前往案家驗收修繕工作，老奶奶不斷的表示感謝，因為兩老相依的他們的居家更安全，坐輪椅的老爺爺以後外出也不會險象環生。志工問老奶奶對施作是否滿意，奶奶直說：「滿意，很好，看到就覺得很幸福。」

閒置土地雜草勿逾60公分　東縣府：最高罰6千元

閒置土地雜草勿逾60公分　東縣府：最高罰6千元

南北地檢聯手出擊　環保犯罪集團18人起訴

南北地檢聯手出擊　環保犯罪集團18人起訴

TOYOTA、Yamaha開發V8氫燃料引擎

TOYOTA、Yamaha開發V8氫燃料引擎

睡午覺被「胖狗棉被」卡好卡滿！

睡午覺被「胖狗棉被」卡好卡滿！

關鍵字：

慈濟花蓮靜思堂環保防災PaGamO

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面