美駐華大使勃恩斯抵京任職　隔離21天後遞交國書

▲美國新任駐華大使勃恩斯（Nicholas Burns）正式抵達中國大陸準備履行職務。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國駐華大使館今（5）日透過官方微博發布消息指，駐華大使勃恩斯（Nicholas Burns）已抵達大陸，展開21天的隔離觀察，與他同行的還有因疫情延後出行的美方使團人員及家人。據了解，美國參議院於2021年12月通過勃恩斯任命案，不過，受疫情影響，勃恩斯到大陸上任的時間延後許多，也讓美國駐華大使的位置空缺逾1年。

▲勃恩斯擁有豐富外交官經驗，也曾擔任過美國國務次卿。（圖／路透）

公開資訊顯示，勃恩斯是一名擁有超25年資歷的資深外交官，曾任美國副國務卿、國務院發言人、駐希臘大使和常駐北約代表等要職，精通英語、法語、希臘語和阿拉伯語，不過，較不擅長中文或成勃恩斯任駐華大使的劣勢。

勃恩斯自80年代進入美國外交界任職，從雷根政府到歐巴馬時代，他的外交官生涯至少橫跨5屆美國總統。此外，他與布林肯、蘇利文等民主黨外交圈人士，也有著良好關係。

大陸外交學院國際關係研究所李海東教授表示，勃恩斯是各方都認為較妥當的人選，「無論從口碑、能力、經驗、風格來看，無論民主黨還是共和黨政府，都普遍肯定其表現。」

此外，由於勃恩斯擁有豐富的駐歐經驗，中美現階段無論在外交或是經濟關係仍處於較爲「冷淡」的時期，李海東認為，拜登政府欲借助其豐富的經驗和歷練，將後冷戰時期，美國對歐（俄）外交的模式，在亞太地區做出「翻版」。

據悉，勃恩斯結束21天的隔離觀察後，便會立即履行其職務，向大陸外交部及領導人遞上國書，正式執行拜登政府交付的外交任務。