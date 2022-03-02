今變天跌7℃！下波更強恐冷氣團　雨區擴大時間曝光

▲周末水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報，今天（2日）東北季風增強，台北市周二高溫來到28.6度，預估今21度，降幅達7度。氣象專家吳德榮提醒，周日晚鋒面及強冷空氣南下，降雨範圍擴大，中部以北及東半部轉有雨，氣溫下降。氣象局預報員陳伊秀說，下波冷空氣有機會來到大陸冷氣團等級。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今微弱鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部天氣較涼，降雨偏北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；北部清晨低溫18、19度，預估白天高溫22度，和周二的27度相比，降幅有4、5度，而中南部仍有24到26度，其中南台灣可到28、29度。

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陳伊秀說，周四東北季風減弱，雨區縮小至東半部、大台北地區為主，中部以北山區也有零星降雨；周四北部高溫回升至23、24度，周五更熱可來到25度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀提醒，周六下波東北季風增強，影響時間比較久到下周二，冷空氣比這波稍微強一點，也有機會到大陸冷氣團等級，仍要持續觀察，預估最低溫時間以下周二為主，北部和中部15度，南部16、17度，東半部16度；而北部由於下雨，周日到下周二白天高溫都低於20度，中南部則仍有22至24度。她表示，降雨主要在周六下半天到周日，雨區比今天這波稍微廣一點，北台灣水氣較多。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周六另一波東北風略增強，迎風面雲量略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，西半部晴時多雲；冷空氣很弱，北台氣溫略降，中南部變化不大。

吳德榮分析，周六晚至周日白天東北風減弱，西半部多雲時晴，東半部仍有局部短暫降雨，北台氣溫回升；周日晚鋒面及強冷空氣南下，降雨範圍擴大，中部以北及東半部轉有雨，氣溫下降；下周一鋒面通過，中部以北雨後多雲，天氣明顯轉冷；下周二各地恢復晴朗穩定，期末的模擬天氣變化頻繁，且模式仍在調整，應持續觀察。