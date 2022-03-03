強冷空氣襲「倒春寒探10℃」時間曝　鋒面掃過雨勢加大

▲周末變天水氣增多。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！氣象專家吳德榮提醒，周日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大；下周一晚、下周二清晨，平地最低氣溫約可降至10度，台北測站則可降至14度左右。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（3日）東北季風稍減弱，東半部、大台北地區有局部短暫雨，但量質還好，中部以北山區雲多、零星降雨；周五東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

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陳伊秀說，周六到下周二另一波東北季風影響，周日、下周一水氣比較明顯，北部、東半部有雨，中南部多雲到晴；預估冷空氣最強時間落在下周二清晨，中部以北低溫有機會15度、南部16度；但周三清晨因輻射冷卻效應，預估中南部低溫14、15度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



至於冷空氣強度是否可能增強為大陸冷氣團？陳伊秀分析，有電腦模式預報落在冷氣團範圍，但氣象局目前仍抓東北季風等級，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周五各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率，北台白天氣溫續升至28度左右，中南部高溫在30度以上，各地白天微熱、早晚涼、日夜溫差大，西半部清晨易有「輻射霧」發生。



吳德榮分析，周六至周日白天東北風略增強再減弱，北台氣溫小幅下降，中南部變化不大，迎風面雲量略增，北海岸及東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴時多雲；周日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大，氣溫下降，海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

吳德榮提醒，下周一鋒面通過，中部以北有雨、晚轉多雲，氣溫持續下降、明顯轉冷；下周二、下周三各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升；最新模擬下周一晚、下周二晨平地最低氣溫約可降至10度，台北測站則可降至14度左右，模式仍在調整中，應持續觀察。