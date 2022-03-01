周三高溫暴跌8°C！未來一周迎「2波冷空氣」　一圖看春季2重點

▲周三冷空氣南下，北台灣轉涼，其他地方多雲到晴。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（1日）環境吹溫暖的東南風，各地大多為晴到多雲且穩定的天氣。中央氣象局指出，未來一周有兩波冷空氣南下，明（2日）微弱鋒面掠過，隨後東北風南下，使北台灣氣溫轉涼，尤其高溫從27、28度降到20度初頭，到了周六（5日）東北季風再增強，下週日至下週二（6日至8日）北台灣天氣又會轉涼。

氣象局表示，2日微弱鋒面掠過，隨後東北風南下，使北台灣氣溫轉涼，尤其高溫從27、28度降到20度初頭，其他地區高溫也略降1到2度，至於低溫變化不大，而夜晚低溫預估各地大約為16、17度，感受偏涼，中南部日夜溫差較大。另外，大台北及東半部地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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▲周三大台北及東半部地區有局部短暫雨。（圖／資料照）

氣象局預估，周四（3日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；大台北及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。到了周五（4日）溫度稍上升，水氣再減少；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周六（5日）東北季風再增強，下周日至下周二（6日至8日）東北季風影響，北台灣天氣又轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外，9日東北季風減弱，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；10日、11日，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲一圖看懂今年春季「2重點3叮嚀」​。（圖／氣象局，點圖可放大）

氣象局分享今年春季「2重點」，表示今春雨水預測為正常至偏少，氣溫預測方面則為正常。另外還有「3叮嚀」，第一點為「濃霧注意」，因為入春後本島西部、金馬，易有霧或低雲影響行車、航運安全；第二「惜水節水」，梅雨來臨前，中南部仍處枯水期；最後則是「風雲難測」，春季天氣變化快速、有時甚至一日數變、南北大不同。

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