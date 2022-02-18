擁抱年輕人！張亞中現身桃園　力挺市議員參選人張碩芳

▲張亞中(右一)現身桃園，力挺市議員參選人張碩芳。（圖／張碩芳服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選戰，桃園區擬參選人張碩芳18日成立競選服務處，孫文學校總校長張亞中兌現承諾，現身力挺。張亞中說，張碩芳是七年級生，桃園是六都中的重中之重，越多優秀的國民黨市議員和年輕人參選，對國民黨贏回2022市長選戰有更大機會。

▲黃國園黨部主委蔡忠誠表示，國民黨要年輕化。（圖／張碩芳服務處提供）

張亞中強調國民黨要年輕化，黃國園黨部主委蔡忠誠力表認同說，此時此刻是國民黨最艱困的時候，年輕人願意站出來，勇於承擔就是莫大的勇氣，國民黨要擁抱年輕人，要跟年輕人對話。蔡忠誠也強力推薦育有早產兒的勇敢媽咪張碩芳，展現堅強和毅力，呼籲廣大市民朋友們，年底全力支持國民黨優秀的參選人，不管是市議員或市長都能贏得勝選。

▲議長邱奕勝為張碩芳加持。（圖／張碩芳服務處提供）

張碩芳說，和孫文學校總校長張亞中的相識，是緣起於去年10月10日，她參加平鎮區國旗屋升旗典禮，張校長獲悉張碩芳擬將參選市議員，承諾將力挺並為她站台，今天張校長兌現承諾，展現其信守承諾的誠信精神，令人感動。

▲耀登炳南文教協會董事長張玉斌肯定張碩芳的勇敢。（圖／張碩芳服務處提供）

而做為一個育有經過多次手術的早產兒媽咪，張碩芳說，她明白只有勇敢才能守護孩子，並體認教育政策及相對少數的多元需求。桃園其實有不少社福公共資源，但是都沒有和相對需要的人對接上，因此激發出她站出來參選的動力，期參選是改變的第一步；所以，她以「為孩子勇敢、為桃園發聲」為參選主軸，希望透過自己的經歷和專業，讓桃園成為一個「敢發聲、敢追夢、敢創業、敢爭取、敢捍衛、敢生養 、敢養老 」的幸福勇敢城市。

包括孫文學校總校長張亞中、立法委員魯明哲、前立法委員孫大千、桃園市議長邱奕勝、市議員黃敬平、林昭賢、黃國園黨部主委蔡忠誠、張碩芳服務處市政顧問劉茂群、耀登炳南文教協會董事長張玉斌、全國里長聯誼會總會長郭雲輝、桃園勇敢媽咪後援團團長賴靖惠以及桃園區數10名里長陸續到場力挺。