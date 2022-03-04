竊盜通緝犯詐欺騙財演很大！　新營警逮詐欺慣犯

▲竊盜通緝犯高姓男子，自導自演向飲料店詐騙2萬元現金，被台南市警新營分局民治派出所查獲，查出至少涉嫌2案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

無良假老闆演很大，一通電話騙走店員收銀機2萬元，台南市警新營分局民治派出所，經過數日調查及跟監埋伏，4日執行搜索逮捕犯嫌41歲高姓男子，且查出高嫌涉嫌至少2起同一手法詐騙案，且本身是名竊盜通緝犯，全案依詐欺罪嫌送辦，並移送歸案及擴大偵辦。

警方指出，41歲高嫌涉嫌打電話到飲料店內，向店員佯稱自己是老闆，等會有朋友到店內拿錢，要求店員拿新台幣2萬元給對方，隨即掛上電話。短短幾句話卻讓店員誤信，將錢交給隨後來取款的高嫌。

民治所員警獲報後深入調查，發現高嫌以慣用手法在新營、柳營區一帶犯案，犯案時一度變裝，並將車牌以外物遮蔽，企圖逃避查緝。員警在調閱沿線路口監視器進行比對及訪查後，鎖定有多項前科紀錄，且因竊盜遭通緝的高嫌，經向台南地院申請搜索票，於4日清晨在柳營高嫌住處將其逮捕到案。

方初步調查高嫌至少涉嫌新營、柳營區各1家商店詐騙案，各得款現金2萬元，警方起獲2086元贓款，全案偵訊後依法送辦、歸案及擴大偵辦中。

新營分局長斯儀仙表示，打詐是治安重點工作，強度力道將持續不間斷。詐騙方式無奇不有，民眾接到要求匯款或交付金錢的電話，一定要小心查證，務必當面或通過電話反覆核實對方身份，不要輕易相信。接獲可疑電話立即撥打165反詐騙諮詢專線，或立即撥打110報案專線，民眾一定要多方查證，別讓歹徒得逞。