砂輪機30秒解鎖停車場繳費機　他帶女友爽住飯店「退房傻眼了」

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因缺錢花用，竟然趁凌晨時分，闖入無人停車場，利用砂輪機切開繳費機，並將裡面的紙鈔、銅板一掃而空，估計在雙北犯下3起案件，得手約6萬多元，事後還買毒品帶女友爽住飯店，遭警方鎖定後，當場在飯店內遭警方逮捕。

警方調查，47歲的曹姓男子，平時無業住在南港地區，因缺錢花用，竟然趁凌晨4時至6時許，無人看管的停車場人煙稀少之際，持砂輪機切開繳費機鎖頭，並將裡面的鈔票、銅板一掃而空，在雙北地區就犯下3起案件，得手6萬多元。

▲曹姓男子利用砂輪機切開停車場繳費機，伺機偷走裡面的紙鈔、銅板。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，事後鎖定曹姓男子行蹤，發現男子根本不敢回家，掌握男子應該住在北市中正區的一家飯店，最後上門將人逮捕，破門時還發現曹男帶25歲的女友爽住飯店外，警方趁2人退房之際離開旅館之際，上前將人逮捕。

警方還在曹姓男子身上海洛因、安非他命等毒品，曹男坦承為自己所有，遭警方帶回偵訊後也坦承，曾經犯下松山區市民大道四段、中山區八德路二段的無人停車場竊盜案，共計得手2萬7千多元。

▲曹男號稱利用砂輪機30秒就可以切開繳費機，得手6萬多元還帶女友爽住飯店。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外在新北市汐止區也鎖定大賣場的停車繳費機進行破壞，得手4萬多元，事後還向警方炫耀，「用砂輪機拚，30秒就破開了」，最後警方訊後依照毒品、竊盜罪嫌將曹姓男子送辦。

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