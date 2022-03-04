草地音樂會來了！星空下賞《法櫃奇兵》　現場演奏交響樂超震撼

▲高雄春天藝術節草地音樂會本周將演出經典傳奇《法櫃奇兵》。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

繼上週移師衛武營戶外劇場演出的二二八草地音樂會帶動熱潮，高雄春天藝術節接續推出傳奇冒險經典印第安納瓊斯《法櫃奇兵》電影完整版，由高雄市交響樂團繼續擔綱演出，3月5、6日連續兩個晚上七點在高美館草坡，透過高畫質巨型螢幕一同踏上尋找神秘的「法櫃」旅程，星空下、草坡上一起展開影史上最經典的熱血奪寶大冒險！

高雄市文化局表示，以印第安納瓊斯冒險尋「法櫃」為名的電影，是刺激探險電影史上的經典始祖，1981年上映，立即衝上當年票房的冠軍，至今仍為美國賣座影片史的紀錄保持者之一；如此黃金陣容的製作卡司，當年曾榮獲奧斯卡十二項提名，一舉拿下最佳藝術指導、最佳音效、最佳剪輯、最佳音效剪輯與最佳視覺效果五項大獎，也讓「印第安納瓊斯」一角發展出系列電影，電影公司持續推出1984年的《魔宮傳奇》、1989年《聖戰奇兵》、2008年《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》，在全球締造超過十億美金的票房記錄。

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▲《法櫃傳奇》是一齣復古感十足的傳奇電影。（圖／高雄市文化局提供）

文化局指出，對擁有3C科技日新月異的現代人而言，《法櫃奇兵》是一齣復古感十足的經典傳奇，當年的確也成功塑造出新的英雄形象，令人崇拜。一位考古學教授穿著微敞胸襯衫、頭戴呢帽、腰掛左輪手槍、手執皮鞭的角色形象被眾人所記憶著；而《法櫃奇兵》的配樂由史匹柏導演深具默契的配樂巨擘約翰威廉斯操刀，相信當小號吹奏出本片最耳熟能詳的主題曲一現身，所有曾看過電影的觀眾皆會記憶瞬間爆發，隨著印第安納瓊斯一同回到驚險刺激的追逐現場。

值得重視的是電影配樂，其鮮明的主題與容易傳頌的旋律，是約翰威廉斯的正字標記，受過古典音樂訓練出身的他，善用管弦樂與音符緊貼著電影情節與主角，創造出讓觀眾「過耳不忘」的旋律，《法櫃奇兵》中印第安納瓊斯每一場驚險的追逐場景，皆伴隨著本片的主題旋律，以多變豐富的配器、色彩濃郁的和聲，堆疊出令人難忘的激情冒險氣氛與滿腔熱血效果，這也是符合草地音樂會由樂團現場演奏的特質。

▲草地音樂會備受大小朋友喜愛，可躺在星空下觀賞電影、聆聽交響樂。（圖／高雄市文化局提供）

印第安納瓊斯《法櫃奇兵》草地音樂會，將由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團，搭配高畫質的巨型螢幕，3月5-6日歡迎觀眾朋友再次參與高雄草地音樂盛會，在激昂刺激的冒險音樂中，和印第安納瓊斯一同踏上緊湊驚險的冒險，隨劇情節奏峰迴路轉，感受高市交現場演奏約翰威廉斯經典配樂的影音震撼。

主辦單位提醒，依據防疫規範，已購票觀眾到場記得配戴口罩、演出場內不要飲食；入場前，請確實掃描1922簡訊實聯制，並且出示票券、完成體溫測量和酒精消毒雙手。

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