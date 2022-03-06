獨／台灣凍番薯「石墨烯」超夯！阿伯憂買假貨　業者曝1招測真偽

▲石墨烯寢具業者吳柏緯表示，辨別產品真偽的方法，可以透過泡水方式 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名蘇先生日前寒流期間，透過網路購買了目前最夯的石墨烯的棉被，不過蓋不暖，懷疑買到「假貨」，可是已經過了鑑賞期無法退貨，轉向求助記者，記者也是無能為力，只好實際走訪販售石墨烯床被的實體店面業者詢問，有沒有可以讓消費者輕易辨別真假的方式，業者說可以透過「泡水」來辨別。

蘇先生在2月底因為因應寒流來襲，購買目前最夯的含有石墨烯成份的棉被，不過寒流期間怎麼都蓋不暖，懷疑自己似乎是買到假貨，不過因為已經過了鑑賞期，所以無法退貨，只好轉向求助記者。記者實地走訪販售實體店面的石墨烯寢具的業者吳柏緯，他表示最簡單辨別的方法，就是「石墨烯棉被的原料顏色是灰色，若是有人想要以假亂真，就是會透過染色的方式，拿去泡水看會不會褪色」。

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▲石墨烯寢具業者吳柏緯表示可以到店家進行儀器測試血流速 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲石墨烯寢具業者吳柏緯表示可以到店家進行儀器測試血流速 。（圖／記者吳奕靖攝）

吳伯緯也強調，有些業者為了要躲避褪色，也不乏有人會利用「固色」，他說：「石墨烯標榜的就是會促進血液循環、增加血氧量、血流速以及血流量，所以可找有實體店面的店家，也會有實際的檢測，直接檢測來證實，這才能確保消費者權益。」

吳伯緯拿出了一台像似顯微鏡的測量血流速的儀器，把無名指擺在檢測鏡之下，可以看到指甲當中的血流速，他說儀器顯示的白色部分，就是白血球，在手腕蓋上石墨烯的圍巾之後，白色光點在血流當中流動速度就會變快，所以消費者只要透過儀器看到這樣的情況，應該會不太容易買到假貨。

▲石墨烯原料 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲石墨烯因為成分關係，製作起來之後是為灰色棉 。（圖／記者吳奕靖攝）