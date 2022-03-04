百元鈔蓋超大紅印！車主拿一天嚇壞　內行勸別丟：會變有錢

記者黃翊婷／綜合報導

貨幣流通難免會拿到做有「記號」的鈔票，一名網友在臉書PO文詢問，去超商買東西時收到一張蓋有超大紅色印章的百元鈔票，當下沒發現，還放在身上整整一天，「有沒有廢友知道上面蓋的是什麼呀？」結果意外引發網友熱議，大多數人猜測，這張鈔票應該是蓋有「玄天上帝」廟章的錢母，「是發財金，去買個樂透吧！」

▲原PO收到蓋有紅色印章的百元鈔票。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，2月28日去超商買東西，店家找錢時沒有仔細看，就把一張蓋有超大紅色印章的百元鈔票放進錢包，直到3月1日在停車場使用繳費機時，因為機器一直退鈔，他拿出來想換個方向再試一次，這才發現鈔票上的印章，「它就這樣跟一天了，有沒有廢友知道上面蓋的是什麼呀？」

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文章PO出之後，有眼尖網友留言解答，「聽說是錢母，自身難保的錢母」、「這是某府玄天上帝爺的廟章，通常是信徒求來放皮包當錢母的」、「是發財金，去買個樂透吧」、「會讓你變很有錢」；還有不少人半開玩笑說道，「神明有加持」、「法力太強，所以繳費機不收」、「乾隆印章Boy才會做的事情」。

不過，也有部分網友好奇，這張鈔票被蓋上這麼大的紅色印章，不知道還能不能拿去台灣銀行換鈔。對此，原PO回應，「還能辨識的情況下是可以的。」

至於這樣會不會違法，根據《妨害國幣懲治條例》第5條規定，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額5倍以下罰金。」所以在鈔票上寫字、做記號或塗鴉，的確有可能觸法，但只要還能辨識就可以使用，如果民眾無法自行辨識，可以拿到銀行請專業人員協助處理。