美乃滋忘記冰！隔幾天「整袋變成油」　他嚇傻：體重破百原因

▲美乃滋幾天後竟變成一袋油。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

醬料通常是美食的靈魂，然而所含的熱量也高得嚇人。一名男網友很愛吃美乃滋，不管吃什麼東西都喜歡配美乃滋，前幾天將沒吃完的美乃滋分裝，卻忘記放進冰箱，沒想到再看到時，原本白色的美乃滋竟然變成一袋油，讓他嚇到直呼，「終於知道為什麼以前我會胖到122公斤了」。

一名網友在「爆廢公社」發文表示，前幾天把美乃滋分裝到夾鏈袋後，忘記拿進冰箱冰存，幾天後想起來找了出來，結果一看讓他嚇傻了。只見他貼出一張夾鏈袋的照片，裡面原本該是滿滿一袋的美乃滋，現在只剩下三分之一，其餘全都是油，他驚訝表示，「看了這個，我終於知道為什麼以前我會胖到122公斤了」，因為喜歡配著菜或肉吃，吃下去全都是油，不胖才怪。

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網友看完也都表示不敢相信，「太可怕了...這包」、「美乃滋主要成分就是（植物）油+蛋」、「美乃滋主要成分就是油，大量的油」、「這就是我不吃美奶滋的原因！」、「自從有次看美食節目，知道美乃滋的作法後，我就不再吃這個了」。

也有網友認為肥胖不一定是吃太多油導致，醣類、澱粉也可能讓人發胖，「油不會變成脂肪！醣跟澱粉才是肥胖的主因」、「胖的源頭是高醣和澱粉帶來的胰島素阻抗」、「吃又不運動，胖，正常」。