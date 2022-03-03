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買菜36元付35！她嗆「收這1元就不來」　菜販氣炸：人格不值1塊錢

一名網友抱怨遇到連一塊錢也要殺價的奧客。（示意圖／unsplash）

▲一名網友抱怨遇到連一塊錢也要殺價的奧客。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

許多家庭主婦認為傳統市場蔬果種類繁多、售價便宜，又有人情味，因此比起超市較喜歡去一般市場採買，但若想殺價有時候還是需要看情況。一名在菜市場工作的女網友1日在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，遇到一名客人買了3顆小洋蔥總共36元，對方卻硬要殺價還嗆，「反正妳收了我這一塊錢，我就是不會再來！」讓她直呼，「真的是連一塊錢的人格都沒有。」

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，碰到一名客人將整攤蔬菜的價格和食用方式都詢問一遍後，最終只買了3顆小洋蔥，總計36元。沒想到，對方之後便開始殺價，堅持只付35元。女網友表示，自己當時向對方解釋，近日因成本較貴且缺貨因此無法算便宜，此時對方竟不客氣直嗆，「妳今天收我這一塊，我就只會買這一次，不會成為你們的主顧客。」讓她和媽媽相當傻眼。

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女網友說道，媽媽接著再向對方說明，「現在真的很貴，而且明天又要漲價了，所以沒辦法，妳可以考慮看看。」但客人依舊堅持，「反正妳收了我這一塊我就是不會再來。」讓原PO忍不住氣得在文中大罵，「X的咧，妳千萬不要再來，妳以為你買很多嗎？」

女網友表示，自己在市場從業10多年從未見過該名客人，且自己的老顧客人都很好，「他們自己連一塊都主動給，完全不會囉嗦也不會殺價！」隨後又言明，「如果妳是說一句，『不好意思，我零錢不夠，少一塊可以嘛？』我會說，『沒關係，常常來買就好。』一開始就在那嗆什麼只會買一次，其實妳都別來也沒關係！」

一名網友抱怨遇到連一塊錢也要殺價的奧客。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

▲一名網友抱怨遇到連一塊錢也要殺價的奧客。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

許多網友看過貼文後，紛紛留言安慰原PO，「辛苦了，這種真的不送，請趕快離開」、「這種人不再來也好」、「這樣人格只值1元」、「這是來找碴的吧」、「不要來最好，不然下次來又再問一遍」、「就是有這種自以為很大咖的客人。」

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