新人報到首日怨「工作太累」　人資被放鴿子傻眼：班都還沒上

記者黃翊婷／綜合報導

一名身兼人資工作的網友1日在臉書PO文分享自己遇到的奇葩求職者，一名年輕人看到公司的招聘資訊，自己跑來應徵，詳談薪資和工作內容後，雙方約定好上班時間，沒想到第一天上班對方就以「工作太累」為由拒絕，讓他超級傻眼，「他甚至連班都還沒上耶！」

▲原PO兼職人資，卻遇到奇葩的求職者。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，最近面試一名看到招聘資訊主動來求職的年輕人，談的時候已經把薪資、工作內容都說清楚了，雙方也約定好可以上班的時間，結果上班第一天等了很久都不見人影，擔心是不是遇到什麼事，於是主動打電話聯繫，對方卻說「工作太累，不去了」。

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「真的就只是一句工作太累不來了，他甚至連班都還沒上耶！」原PO傻眼直說，這位求職者認為公司花時間在他身上是理所當然的事，卻連班都還沒開始上就說太累，「太累不想工作？當乞丐要飯也很累啊」。

原PO無奈地說，自己因為身兼人資工作，遇過一些讓人又氣又好笑的求職者，之前還有一名自稱在大公司當品管的人主動來應徵，結果詢問品管工作的常識問題，對方居然答不上來，還在面試結束前當場回嗆，「人往高處爬，我要去別家更好的公司發展」，讓他超級傻眼。

這篇文章公開之後，不少從事相關行業的網友紛紛留言表示認同，「職場真的很多裝懂的」、「不僅限年輕人，會做的就是會做，我以前科技業後來轉做餐飲，徵人的奇葩事都快可以寫成一本書了，我懂你的感覺」、「正常啦，我也遇過來應徵，錄取後叫媽媽打電話說不來了」、「我公司有一次新人報到，她的母親也來了，說要一起參加3天的新員工訓練，才能判斷這份工作（客服接電話）是否值得她女兒來做，我在茶水間笑到站不直」。