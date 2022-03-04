陸兩會將審議「港區選舉制」議案　形成符合香港的民主制度

▲2022人大行前記者會。（圖／翻攝自CCTV）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸十三屆全國人大五次會議新聞發佈會今日中午舉行，宣布此次人大會議5日上午開始，會期6天，期間將會審議完善港區選舉制度議案。人大發言人張業遂指出，在加強憲法實施和監督方面，主要是全面修改香港基本法附件一和附件二，形成一套符合香港法律地位和實際情況的民主選舉制度。

在今日的新聞發佈會上，張業遂表示在過去的一年中，全國人大及其常委會圍繞黨和國家事業發展需要，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，堅持科學立法、民主立法、依法立法，在立法提速的同時，更加注重提升立法的質量和立法的社會效果。

在加強憲法實施和監督方面，主要是全面修改香港基本法附件一和附件二，形成一套符合香港法律地位和實際情況的民主選舉制度，維護憲法和香港基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」行穩致遠；制定監察官法，為正確行使監察權提供法律保障。

▲張業遂。（圖／翻攝央視）

張業遂介紹，此次人大會議將由5日上午開始、11日上午閉幕，會期一共6天半，主要以網路視訊模式進行。此次人大會議議程共有十點，分別是一、審議政府工作報告；二、審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案。

三、審查2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計劃草案；四、審查2020年中央和地方預算執行情況與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案。

五、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）》的議案；六、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案）》的議案；七、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案；八、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；九、審議最高人民法院工作報告；十、審議最高人民檢察院工作報告。