經濟制裁「這國」就是台灣問題！　陸官方：立陶宛先違反一中原則

▲大陸全國人大十三屆五次會議記者會今（4日）舉行，人大發言人張業遂回答問題。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大十三屆五次會議記者會今（4日）中午舉行，由大陸全國人大會議發言人張業遂回答中外記者問題。問到大陸是否對立陶宛實行更嚴格經濟制裁？張業遂現場直接挑明原因就是「台灣問題」。他指出，立陶宛率與台灣官方建立關係何來往，率先打破「一中原則」，責任完全在立陶宛。並且呼籲歐盟採取公正客觀理場，不要把中立之間問題上升到中歐問題。

張業遂指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係准則，是中國同所有國家發展雙邊關係的政治基礎。1991年在中國同立陶宛簽署的建交公報中，立陶宛政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府台灣是中國領土不可分割的一部分，而且明確承諾不和台灣建立官方關係和進行官方往來。

他進一步說，去年11月立陶宛政府宣佈允許台灣當局設立台灣代表處，嚴重違反一個中國原則，違背立方在兩國建交時所做的政治承諾，中國政府對此作出堅決回應是完全正當。「目前兩國關係中出現的問題責任完全在立方（立陶宛）。」

▲歐盟保持中立，不要把中立問題上升到中歐問題。（圖／翻攝自Facebook／European Commission）

針對中國對立陶宛實施貿易禁令，歐盟也向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。對此，張業遂指出，在國際貿易中，中國一向主張尊重世貿組織的規則，營造公平競爭的市場環境，從來不歧視任何國家，任何企業。因此，不存在所謂經濟脅迫問題。

張業遂強調，「關於歐盟在世貿組織提起訴訟，我們認為這不具建設性，我們希望歐盟採取客觀公正的立場，不要在中立之間的問題，擴大化或者上升到中歐關係的層面。」