快訊／烏克蘭「札波羅熱核電廠」已被俄羅斯軍方控制

▲今晨遇襲的札波羅熱核電廠目前已落入俄軍手中。(圖/翻攝推特)

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭當局在當地4日證實,札波羅熱核電廠目前已被俄羅斯軍方控制,但核電廠的運作一切正常。

歐洲最大核電廠「札波羅熱」(Zaporozhye)4日遭俄軍攻擊失火,當局稍早已成功撲滅火勢,所幸未造成人員傷亡。不過核電廠遇襲的狀況引發國際高度關注,美、英國家領導人事後紛紛與烏克蘭總統澤倫斯基通話關切。

BREAKING— the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (largest nuclear reactor in Europe) has now finally fallen to Russian military control. God help us. Hope cooler heads will prevail. pic.twitter.com/SPnFsjx5qt