快訊／烏克蘭「札波羅熱核電廠」已被俄羅斯軍方控制

▲今晨遇襲的札波羅熱核電廠目前已落入俄軍手中。（圖／翻攝推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭當局在當地4日證實，札波羅熱核電廠目前已被俄羅斯軍方控制，但核電廠的運作一切正常。

歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye）4日遭俄軍攻擊失火，當局稍早已成功撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。不過核電廠遇襲的狀況引發國際高度關注，美、英國家領導人事後紛紛與烏克蘭總統澤倫斯基通話關切。

BREAKING— the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (largest nuclear reactor in Europe) has now finally fallen to Russian military control. God help us. Hope cooler heads will prevail. pic.twitter.com/SPnFsjx5qt — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 4, 2022

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）警告，如果這座設施爆炸，規模將是「車諾比的10倍」。澤倫斯基稍早也發布影片做出最新回應，直言「假若（核電廠）爆炸，我們就全完了，歐洲也會跟著完蛋」。

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