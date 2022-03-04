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烏克蘭俄羅斯將設立「人道走廊」　一文看懂誰能通過

▲▼ 烏克蘭一列從基輔開往利維夫（Lviv）的列車上，孩子們看向車窗外。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭一列從基輔開往利維夫（Lviv）的列車上，孩子們看向車窗外。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，聯合國指逃離烏克蘭的難民已超過100萬人。俄烏雙方今天在白俄羅斯展開第2輪談判，首次達成協議並同意設立「人道走廊」疏散平民。

西班牙「馬卡報」（Marca）指出，烏克蘭持續遭俄軍攻擊，導致平民倉皇逃離，尤以首都基輔為甚。烏俄雙方的代表團今天在白俄談判，雖未能取得實質成果，但對開闢「人道走廊」疏散平民達成共識。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podoliak）表示，這些地區將停火以便開通安全路線。

● 什麼是人道走廊（humanitarian corridor）
「人道走廊」設置目的是為戰事受害者、人道機構及工作人員提供安全通道，以逃離武裝衝突地區。

「人道走廊」概念是在1990年首度被提出討論，當時在聯合國大會第45/100號決議中賦予定義。

1992年，位於義大利聖勒摩（Sanremo）的人道法國際研究所（International Institute of Humanitarian Law）為「人道走廊」的概念提供更明確的定義。

根據人道法國際研究所：「人道援助可藉由所謂人道走廊通過，走廊必須受到有關當局的尊重和保護，必要時聯合國可以授權設立。」

● 人道走廊類型
人道走廊主要目的是疏散平民和提供如食物或醫療等緊急援助，通常有特定的地理位置與遵循的運輸路線，並定出需遵守的時段。

某些協議還會明確定義哪些物資可以通過人道走廊，及落實所有使用走廊的人能受到公平對待。

● 過去有哪些範例
--2014年7月，以色列猛烈空襲加薩走廊，世界衛生組織（WHO）號召各方在當地設人道走廊，方便救援人員將加薩傷患送到外面就醫並將醫藥運進加薩。

--2016年7月，俄羅斯在敘利亞內戰期間與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府合作，在飽受戰火摧殘的大城阿勒坡（Aleppo）設置3條人道走廊，救助遭叛軍與恐怖分子挾持的平民，並供有意棄械的武裝分子投降。

--2021年8月，海地發生強震造成1200多人喪生，聯合國召集各方建立一條穿越海地幫派猖獗地區的「人道主義走廊」，以使援助物資能送達受地震重創的南部地區。

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