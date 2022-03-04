烏克蘭遇襲核電廠超重要！供應全國20%電力　爆炸將引「恐怖後果」

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭南部的歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye）4日遭俄軍砲擊失火，火光從天而降、觸地炸裂。儘管當局目前已成功撲滅火勢，意外也未造成人員傷亡，但這座核電廠對烏克蘭極為重要，供應了境內20%的電力，而且一旦核電廠爆炸，很有可能會導致「爐心熔毁」的悲劇發生。

▲烏克蘭南部被俄軍襲擊的核電廠「札波羅熱」是非常重要的供電站，下同。（圖／翻攝自推特）

據CNN報導，位於安赫德市（Enerhodar）的札波羅熱核電廠，是烏克蘭極為重要的核電廠之一。它是由6個蘇聯時代設計的950MW核反應發電機組所組成，分別建於1984年至1995年之間，可供應烏克蘭全國20%電力。

札波羅熱核電廠的發電量介於400至420億千瓦，佔了烏克蘭年平均發電量的五分之一。營運商Energoatom指出，該核電廠具備「對核電場內工業區域、衛生防護和30公里輻射控制區進行連續輻射監測的能力」，而且現場還有一個乾燥的乏燃料儲存設施。

在札波羅熱核電廠遇襲的消息傳出後，美國國安分析師奇林喬內（Joe Cirincione）就表示，他對核電廠失火一事感到「非常擔心」，因為如果通往核電廠的電力或管道被切斷，那爐心熔毁的可怕情況就可能會發生。爐心熔毁是核子反應爐因無法及時冷卻而熔化造成的損毀。它可引發具有放射性的物質外洩，影響人類及其他生物的健康。

還好，烏克蘭國家緊急應變部門證實，札波羅熱核電廠的火勢已在當地清晨6時20分成功撲滅，意外也未造成人員傷亡。核電廠發言人圖茲（Andrii Tuz）表示，廠內有至少一個發電機組和設備在襲擊中受砲火波及，不過所幸工廠內部未受嚴重損壞，環境輻射程度也算正常，而且核電廠附近的戰鬥已經停下來了。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》