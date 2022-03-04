俄軍90%兵力進入烏克蘭　愛沙尼亞貨船驚傳爆炸

▲圖為俄羅斯軍隊。（示意圖／翻攝自臉書／Минобороны России）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）3日引述五角大廈消息，俄羅斯部署在烏克蘭邊境的大軍，已有90%進入烏克蘭境內，「俄羅斯仍希望拿下基輔」。另外，愛沙尼亞一艘貨船3日在烏克蘭沿岸爆炸後沉沒。

CNN、路透引述國防高官說法指出，俄軍已把90%邊境地區大軍調動至烏克蘭境內，朝烏克蘭發射約480枚導彈，首都基輔（Kyiv）、切爾尼夫、第2大城哈爾科夫（Kharkiv）及南部重鎮港市馬立波（Mariupol）所受到的轟炸威力越來越強大。

這名官員進一步表示，儘管俄羅斯軍隊在烏克蘭北部基本上停滯在原地，但這並不代表俄方沒有取得任何進展。另外，美方無法核實南部城市赫爾松（Kherson）是否已落入俄方手中，而馬立波仍在烏克蘭的控制之下，不過俄方正曾北部及海岸線方向朝該市推進，企圖孤立馬立波。

另方面，懸掛巴拿馬國旗的愛沙尼亞貨船「MV Helt」3日在烏克蘭港口城市敖德薩（Odessa）附近爆炸沉沒，隨後從雷達上消失，所幸最終6名船員全數獲救。愛沙尼亞官方正介入調查，BBC報導，目前仍不清楚爆炸原因。

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