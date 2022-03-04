成大男重考「爽上台大電機」　學長曝魔王關卡：75級照樣被刷掉

▲成大生考學測，分數能上台大電機。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著學測成績單寄發，有的人開始準備面試與備審資料，有的則繼續閉關苦讀。一名成大生努力拚重考，終於上了夢寐以求的台大電機系；然而，一些台大前輩忍不住潑冷水，直言「真正難關在後頭。」

一名成大男同學在Dcard發文報喜，透露這次重考學測，拿到國文14級、英文15級、自然15級，連被譽為「史上最難」的數A，也照樣滿級分，不禁笑喊「X好爽，我有台大電機了終於！」

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此話一出，許多網友紛紛留言道賀，「好厲害，恭喜你」、「沾沾喜氣」、「去牙醫啦，念電機做什麼QAQ」、「恭喜，可以預約護國神山股份有限公司，同意樓上，建議兩家私醫保底， 或是你認為有萬一其實青椒也很好」、「恭喜換血成功」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／大考中心提供）

不過，PO文更釣出台大前輩們奉勸，別高興得太早，「想當年，我朋友75級分，有過台大電機一階，但二階考不好，備取30幾，後來沒上」、「台大電機難的是二階筆試喔！很多滿級分的二階被刷掉，你可以考慮填個私立醫學保底」、「二階：Am I a joke to you？」、「二階過了再高興吧」。

另外，曾有機會上台大電機的醫學系生表示，「台大電機難的是二階，建議把選修數甲和物理唸熟，加唸一些大學的普物和微積分，再刷一些歷年二階數學和物理的考古題，才有辦法在聯合筆試拿到不錯的分數，不過其實備審資料做好最重要。」

從台大官網「電機工程學系」入學資訊可見，第二階段指定項目包括審查資料、數學筆試、物理筆試，筆試考試範圍以高中數學及高中物理為原則。另外，數學筆試採用電資學院共同試題，考生如有報考電機系、資工系（含APCS組），參加筆試的成績將分送兩系使用。