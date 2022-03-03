成大停電！學生卡電梯、網路授課停止　損失估計中

記者許敏溶／台北報導

今（3日）早全台陸續傳出大停電，位於台南的成功大學，今上午8、9點起9個校區陸續傳出停電，成大發言人李俊璋指出，因為停電而有相關狀況，包括學生卡在電梯中，宿舍也停電，網路授課也因此停止，實驗室與儀器因為無備用電源，可能造成相關損失，這部分還在估計中，但因為教室仍有緊急電源供應，目前仍繼續上課中，後續要看復電狀況。

▲成功大學九個校區陸續傳出停電。（圖／翻攝自facebook.com/ncku.edu.tw）

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全台各地今天出現大停電，位於台南的成大也受到影響，成大副校長與發言人李俊璋說，成大共有9個校區，從今天早上8、9點開始，就陸續傳出停電消息，有的學生卡在電梯中，但狀況已經排除，包括宿舍、教室、實驗室等地方也停電，目前正進行緊急修復中。

▲成功大學今早9個校區陸續傳出停電，圖為辦公室內沒有燈光現況。（圖／成大提供）

此外，李俊璋說，早上10時左右，仍然停電中，因為部分教室緊急電源，所以只要有電燈與麥克風，課程就繼續進行，目前沒有停課，但網路授課已經先停止，比較麻煩的是，實驗室與儀器因為沒有備用電源，停電後可能有相關設備或進行中實驗受到影響，但目前損失還無法統計。

不過，台大稍早則表示，今天沒有停電，不受影響。

▲成功大學今早9個校區陸續傳出停電，圖為辦公室內沒有燈光現況。（圖／成大提供）