男友媽嗆胸小「妳是太平公主！」嫌基因差：生不出豐滿的女兒

▲男友媽認為，豐滿是女人的基礎。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

胸部大小會遺傳嗎？一名女網友無奈表示，日前到男友家拜訪，跟男友媽相處得還不錯，怎料男友媽卻傳訊息表示，原PO的胸部太小「是太平公主」，但是家族講求優生學，需要優秀的基因，「豐滿是女人的基礎」，原PO的身材不達標準，將來生育會出現問題。貼文一出，引起網友憤怒「太瞎了」。

女網友在Dcard上發文，跟男友交往半年多，日前到男友家做報告，帶了一些水果去拜訪，和男友媽媽互動很正常，結果隔天男友媽就傳訊息「阿姨不反對你們交往，只是妳的身形讓人覺得將來不適合生育」。原PO感到疑惑回應，「請問我是需要減肥嗎？還是什麼原因？我可以改進！」

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原來男友媽指的「身形不適合」就是「胸部太小」，「妳是太平公主，我們家族要優秀的基因，優生學，豐滿是女人的基礎，妳無法生殖芙蓉出水的女人，看不到未來」。原PO一臉問號，「太平公主？我從沒想過會被嫌胸部太小，覺得很挫折，我該怎麼辦比較好？」

▲男友媽直嗆「妳是太平公主」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引起討論，「會講這種話的人跟別人扯什麼優生學？自己就是最不優的那個啦」、「胸部大小毫無關聯孩子是否能長得芙蓉出水，而且胸部小也完全不影響生育後哺乳，就算生女兒若是沒有豐滿的胸部也能後天再造啊」、「奶的大小跟生殖沒有關係」、「還不快逃嗎」、「冒昧請問她兒子的GG長度？」

網友建議原PO跟男友說，「我會傳給男友看，並表示我對你媽這樣講話非常不爽，如果男友夠坦就交給他去跟他媽處理，如果不夠我會分手」、「考驗男友的時候」。也有網友分享，「我媽是太平公主，我姐是大奶妹，我跟我妹普通尺寸」、「我阿嬤跟我外婆都是E那邊，但是他們的小孩全是A-B阿」。