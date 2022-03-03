她回憶爭鮮消失6年「神級壽司」　美食故事惹哭網：被洋蔥攻擊了！

▲有網友回憶美味的海膽花枝壽司。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃品臻／綜合報導

爭鮮壽司是不少饕客喜愛的壽司品牌，有網友近日憶起大約6、7年前爭鮮出過的一款「海膽花枝」軍艦壽司，分享這款壽司是與爸爸之間的共同回憶，沒想到原本是在詢問網友們對該款壽司有沒有印象，故事背後卻藏了滿滿洋蔥！

一名網友在Dcard以「還有人記得爭鮮這款壽司嗎？」為題發文表示，大概6、7年前爭鮮有推出一款「海膽花枝」的軍艦壽司，黏糊糊的花枝配上海膽特有的味道級口感，很讓人上癮，原PO好奇有沒有人對該款壽司有印象。

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原PO分享，「我跟我爸超愛，幾乎每週都要去吃，我都把它當成父女的小約會，後來不知道為什麼就沒賣了，我跟我爸太想念那個味道還上網去買，從日本直送，結果超難吃，顏色和味道跟爭鮮完全不一樣」。而原PO在近日到巨城百貨逛日本展，剛好看到海膽花枝，立馬買了一盒來吃，「果然是當年的好味道啊！但是這個多了蝦卵的清酒香氣，更好吃了」。

原以為原PO只是單純分享美食，沒想到她在文章最後寫道，「啊，如果能夠再早個幾年找到海膽花枝的話，爸爸你也能吃到了呢……。」

▲網友指出點爭鮮還有在賣海膽花枝壽司。（圖／翻攝自點爭鮮官網）

藏在文章裡的大洋蔥讓網友們也忍不了了，紛紛留言表示，「嗚嗚，怎麽點進來看個美食，看到最後卻哭了，怎麽美食版還藏有洋蔥，可惡啊啊～拍拍原PO」、「有洋蔥QQ」、「誰把這碗洋蔥放在這」、「為什麼要在最後放洋蔥」、「我只是進來看壽司的為什麼要用洋蔥攻擊」、「爸爸在別的地方肯定也有吃不完的海膽花枝可以吃！一定跟你們當年吃到的一樣好吃」、「喔乾，原來是洋蔥口味的壽司」。

另外有網友提到，其實海膽花枝軍艦壽司還是能找到，「變成只有點爭鮮在賣了，不過這樣也滿足，不要停產就好，真的超好吃，每次去點爭鮮必買」、「點爭鮮有！ 我每次去都有吃」、「點爭鮮有，每次去點爭鮮都是為了海膽花枝」。