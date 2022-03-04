美甲不可棄！　她疑惑「寧可餓肚子也要做」？網分2派戰翻

▲不少女生會把做美甲當作是日常生活的一部分。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

不少愛美的女生都會選擇專業美甲師做美甲，不僅是讓指甲有不同變化，也有人因此養出漂亮的甲面。就有網友表示，高中朋友會寧可餓肚子，也要把錢存下來做美甲，好奇提問有沒有其他網友也會為了做美甲而省吃儉用？

一名女網友在Dcard以「會為了做美甲而省吃儉用嗎」為題發文表示，連假時與高中朋友出門吃飯，發現對方的美甲做得很精緻，而且甲型也很漂亮，便詢問朋友多久會做一次美甲。而原PO朋友回答表示每個月都會固定去做，但由於身分還是學生，每個月可花的錢不多，因此寧可餓肚子也要把錢存下來去做美甲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也分享自己的經驗，「我自己雖然有在打工，但對我來說做一次美甲就好花錢，所以都是有特別活動的時候才會去做」。她也好奇提問，「版上的各位如果沒有固定收入還是會省吃儉用，每個月固定做美甲嗎？還是跟我一樣有活動才會去做呢？」

▲原PO好奇有沒有人會為了美甲省吃儉用。（圖／翻攝自Dcard）

文章掀起不小討論度，不會這麼做的網友們紛紛留言表示，「我是等出社會有穩定收入後才開始做美甲，沒辦法為了做美甲而餓肚子」、「學生時沒辦法忍受自己花在這上面」、「大學沒錢的時候都是自己買指甲油來做，還是滿美的啦」、「不會，本來就省吃儉用了，所以更不可能花這麼多錢在美甲上，買個硬甲油、指緣油我就超心疼」、「我有朋友戶頭剩2000還硬要做，我覺得很扯，這又不是必需品，有餘裕再做吧......。」

另外會這樣做的網友們則留言分享「省吃儉用」的經驗，「我會欸，一天吃兩餐，而且晚餐都去便利商店買即期打折品，省下來的錢都拿去做美甲跟買化妝品」、「都做便宜的，一天省個幾十塊，一個月下來也夠做一次了」、「我也會每個月都固定做一次美甲～個人觀念是覺得，如果覺得那樣東西對自己來說是必須的，那用賺的用省的都會努力去得到。」