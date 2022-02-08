房間發現超大蜘蛛！　25歲女跳下床崩潰「7cm高跟鞋」刺穿左腳

▲女為了躲蜘蛛，腳慘被高跟鞋刺傷。（圖／翻攝自TikTok／alyssaalambert）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在家時發現天花板躲了一隻超大蜘蛛，把她嚇得立即從床上跳了下來，沒想到落地時腳慘被7公分高跟鞋刺穿，恐怖畫面把醫護人員也嚇了一大跳，最後緊急手術才順利把鞋跟取出來。

居住在雪梨市的25歲女子艾莉莎(Alyssa Lambert)近來在TikTok分享她的悲慘故事，事件發生在上月24日，她用除蟲噴霧想要驅趕出現在天花板上的大蜘蛛，沒想到一噴，蜘蛛往她的方向衝過來，嚇得她跳了起來，不小心跌到床下時，左腳剛好踩到高跟鞋。

影片中可看到，約1.5公分寬、4.5公分高的鞋跟緊緊插進艾莉莎腳中，她表示，「每個人看到都很驚訝，我竟然把這麼厚的鞋跟插了進去」，幸好手術後恢復情況良好，目前已經拆線很快就可以不靠拐杖走路，讓她忍不住po網提醒大家，「在躲避蜘蛛之前，別忘了先把高跟鞋收起來」。