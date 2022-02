暴風雨搭機「飛到反方向480km外」　他曝恐怖降落！機身彈跳又狂晃

▲暴風雨侵襲之際,愛爾蘭一名男子搭乘瑞安航空(Ryanair)前往伯明罕,結果降落在遙遠的蘇格蘭。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

風暴尤妮絲(Eunice)肆虐西北歐,造成逾百萬戶停電,大眾運輸混亂,至少16死。但愛爾蘭居民科馬克(Cormac O'Shea)與2名友人卻不畏風雨,從都柏林搭機前往伯明罕,結果不但沒有往南移動,反而降落在目的地北方300英里(約480公里)的格拉斯哥機場。他回憶,飛機首次試圖降落時,機身搖搖欲墜甚至「左右彈跳」,非常恐怖。

《鏡報》等外媒報導,科馬克一行人上午10時15分搭上廉航「瑞安航空」(Ryanair)航班,儘管起飛時有些顛簸,但「我們飛到雲層上方時,一切看起來都很好。」他指出,原航程約40分鐘,機長卻似乎提早廣播,通知飛機正在降落,「我們下降至雲層下方時,飛機開始非常劇烈地左右狂晃。」因此,機長放棄降落。

Ryanair flight abandons Brum landing ending up in different country #StormEunice #Weatherhttps://t.co/MsQrd77z20