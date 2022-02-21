暴風雨搭機「飛到反方向480km外」　他曝恐怖降落！機身彈跳又狂晃

▲暴風雨侵襲之際，愛爾蘭一名男子搭乘瑞安航空（Ryanair）前往伯明罕，結果降落在遙遠的蘇格蘭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

風暴尤妮絲（Eunice）肆虐西北歐，造成逾百萬戶停電，大眾運輸混亂，至少16死。但愛爾蘭居民科馬克（Cormac O'Shea）與2名友人卻不畏風雨，從都柏林搭機前往伯明罕，結果不但沒有往南移動，反而降落在目的地北方300英里（約480公里）的格拉斯哥機場。他回憶，飛機首次試圖降落時，機身搖搖欲墜甚至「左右彈跳」，非常恐怖。

《鏡報》等外媒報導，科馬克一行人上午10時15分搭上廉航「瑞安航空」（Ryanair）航班，儘管起飛時有些顛簸，但「我們飛到雲層上方時，一切看起來都很好。」他指出，原航程約40分鐘，機長卻似乎提早廣播，通知飛機正在降落，「我們下降至雲層下方時，飛機開始非常劇烈地左右狂晃。」因此，機長放棄降落。

Ryanair flight abandons Brum landing ending up in different country #StormEunice #Weatherhttps://t.co/MsQrd77z20 — Birmingham Live (@birmingham_live) February 19, 2022

科馬克回憶，飛機在空中盤旋幾分鐘後，高度明顯往上，他以為會改在曼徹斯特或利物浦機場降落，結果卻在蘇格蘭的格拉斯哥普雷斯特威克機場（Glasgow Prestwick Airport）落地。一開始，機組人員請旅客耐心等候，觀察是否仍有機會繼續原本的旅程，過了一陣子卻表示，此航班很可能掉頭返回都柏林，前往伯明罕的機會渺茫。

聽完這番建議後，大批旅客選擇下機，等待2小時，終於坐上瑞安航空協助安排的替代巴士，展開5個多小時的車程。未料，其中一名旅客發現，原班機最終仍起飛前往伯明罕，讓大家非常鬱悶。科馬克表示，「瑞安航空透過簡訊及電子郵件致歉，因為有些事情確實不在他們的控制範圍內。」

35年最強！尤妮絲風暴橫掃歐洲奪16命 釀鐵路癱瘓、百萬戶停電

她登機秒睡死！醒來驚覺「飛到反方向2300公里外」 嚇傻：怎回家

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》