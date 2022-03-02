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社會 社會焦點 保障人權

狼師喇舌女學生摸下體還要她「忍耐一下、不要反抗、用心去感覺」

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲高中狼師喇舌女學生還趁機摸下體，竟叫她「用心去感覺」。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中某高中54歲鄒姓理科老師，日前在校園內遇到休學的女學生小嗨（化名），竟藉機拍照，而後捧住小嗨的臉，要她「忍耐一下」，強吻喇舌。手還不停向下，並說「不要反抗、用心去感覺」。最高法院審理後，將鄒男判刑1年2月定讞。

判決指出，本案發生於2020年初，小嗨因為家庭因素休學一年，返校與其他同學見面。當時遇到她不認識的理科鄒姓老師，鄒男搭訕說要拍照，但小嗨因忙碌中，回說隔天會再回學校練舞，就沒理會。第二天下午1點多，小嗨回校與學姊、學妹練舞，鄒男又出現並說「我要跟妳合照！我們上樓請其他老師幫我們拍。」小嗨雖未曾上過鄒男的課，但基於尊重師長的倫理，還是陪同上樓拍照。

沒想到上樓後鄒男就露出豬哥樣，藉著自拍時摟住小嗨腰部拉靠近身體，還上下撫摸小嗨腰部並嗅聞頭髮，稱讚頭髮很香。之後更拉著小嗨到側邊樓梯間談話，又出手摟住小嗨的腰部，小嗨雖然以手阻擋，但鄒男更進一步，伸手扶住小嗨後腦杓，另隻手捧住小嗨的臉，說「忍耐一下」，就強吻小嗨，還伸出舌頭；鄒男手還不安分，繼續往下摸小嗨下體，一邊說「不要反抗、用心去感覺。」

小嗨用力推開鄒男大叫「不要這樣！」，鄒男放手並一直道歉，叫小嗨不要跟別人說。這時小嗨學姊打電話來，小嗨趕緊脫身，鄒男不放棄，還說「我有機會再約妳。」學姊發現她全身發抖在哭泣，才發現鄒男的惡行，隨即陪同小嗨到輔導室求助。校方調查時，鄒男還伺機進入輔導室，質問小嗨「有沒有說剛剛的事？」全案經檢方偵查終結後，依照「成年人對少年故意犯強制猥褻罪」提起公訴，並具體求處一年以上的刑期。

一審法院判刑後，上訴二審，台中高分院審理時，鄒男否認犯罪，辯稱只是鼓勵小嗨，問一下家庭狀況、為何休學，根本沒有犯罪。但台中高分院根據客觀證據，認定鄒男有罪，判刑1年2月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。鄒男於校方調查時已經遭解聘，另外小嗨目前也已經順利高中畢業。

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