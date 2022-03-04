快訊／石門風箏公園驚見男浮屍　民眾目睹嚇傻急報警

▲石門沙灘驚見男浮屍！民眾目睹嚇傻，身分落水原因待查。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區風箏公園內沙灘驚見浮屍！今（4日）上午7時許，有民眾發現在潮間帶礁石上驚見一具浮屍，目擊民衆嚇得趕緊報警，轄區警方及海巡趕抵現場，經確認為男子遺體且明顯腫脹，穿著黑色長袖上衣及黑色褲子，因其身上無證明文件，確切死因及身分仍有待海巡調查釐清。

【更多新聞】

不要命了！基隆男持毒遇警盤查 海洛因連包裝袋吞下肚緊急送醫



基隆港柴油大貨車排煙違規4／1起錄影舉發 最高可罰6萬

基北中山快捷公車1813D明正式通車 通勤台北單程省20分鐘

辣妹潛水被拉開三角小褲褲 她嚇傻回頭一看「竟是教練」