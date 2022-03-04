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福德正神聖誕　板橋深丘福德宮捐消防車、行動宣導車

▲福德正神聖誕 板橋深丘福德宮捐消防車、行動宣導車。（圖／新北市民政局提供）

▲新北板橋深丘福德宮捐消防車、行動宣導車。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

今（4日）農曆二月初二福德正神聖誕，板橋深丘福德宮特別捐贈市價約708萬元的消防車及行動宣導車予新北市府，為土地公賀壽並彰顯土地公德澤，希提升新北災害搶救效能，並提供市民更即時資訊，由劉和然副市長代表受贈，同時頒贈感謝狀表達謝忱。

劉和然表示，深丘福德宮積極從事公益志業，除今日捐贈消防車、行動宣導車，近年也捐贈市府救護車及高頂復康巴士，為新北社會安全網投入助力，2021年並為幫助農民，認購500箱鳳梨，透過愛心大平台提供弱勢民眾、共餐據點、安置單位及板橋區低收入戶家庭，善行義舉令人欽佩。

深丘福德宮代理主委陳廉誠表示，因新北部分巷弄較狹小，大型消防車出入不便，為爭取災害搶救黃金時間，榮譽主委陳秋郎特以深丘福德宮名義捐贈市府消防局消防車1輛；另考量新北偏遠地區資訊傳達不便，深丘福德宮同時捐贈市府青年事務委員會行動宣導車1輛，提供民眾更即時訊息。

今日許多信眾一早就帶著土地公喜歡的麻糬、花生糖等供品來參拜，已有10餘年歷史的「乞龜」活動，也從原先的小紅龜粿，到現在有300多隻平安龜的盛況，各種材質的「米龜」、「果凍龜」、「黑糖糕龜」、「麵線龜」等擺滿香案，表達信眾的感謝及求平安、健康與財富的祈願。

民政局長柯慶忠表示，土地公就像是仙界「里長伯」，福德正神聖誕相傳也是求財的好日子，民眾可準備麻糬、水果、清茶、糖果餅乾等供品，前往住家或公司附近廟宇就近參拜，祈求闔家平安、生意興隆、開運招財。並請全程佩戴口罩、做好相關防疫措施，確保自身及他人健康。

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