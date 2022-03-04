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社會 社會焦點 保障人權

男羽球廝殺後昏迷...護理師線上指導CPR　眾人聯手救醒還能說話

▲羽球廝殺後昏迷　58歲幸運男「貴人環繞」到院前又睜眼活過來。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲58歲林姓球友在激烈運動後突然昏迷倒地，透過指揮中心線上與現場民眾、消防人員合力師就下，救回一條命。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹湖口某羽球館驚傳意外，一名球友突倒地不起，民眾協助報案後，由指揮中心進行線上指導CPR，現場民眾合力救回該名球友。負責線上指導的陳怡君護理師也表示，DA-CPR(線上指導CPR)成功關鍵在於報案人能否克服恐懼、冷靜配合，且透過「空中問診」內容抓取重要訊息，迅速做出判斷與反應，同時迅速發出派遣令，讓分隊儘早出勤，救援行動分秒必爭，缺一不可。

新竹縣消防局表示，2日晚間6時許接獲通報，一名58歲林姓球友與友人前往湖口一處羽球館打球，一陣激烈廝殺後，林男坐在一旁休息，未料突然休克倒地，一旁友人見狀趕緊撥打119請求協助。

▲羽球廝殺後昏迷　58歲幸運男「貴人環繞」到院前又睜眼活過來。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲線上指導CPR的護理師陳怡君。

報案人一開始表示「患者有呼吸」，後來又說「好像沒有」，指揮中心護理師陳怡君果斷透過電話下達線上指導CPR指令；急救現場則由膽大心細的羽球館老闆與球友接力施做CPR，不久後救護人員抵達現場繼續接手CPR，另給予一次電擊，這名幸運的球友終於在到院前恢復意識，除了能自主呼吸外，還能張眼說話。

新工消防分隊出勤同仁廖韋同表示，從事消防工作一年多，第一次遇到OHCA患者在眼前「活過來」，很有成就感，未來也會持續精進救護技術，拯救更多的患者。

陳怡君表示，DA-CPR(線上指導CPR)成功的關鍵在於報案人能否配合，但過去常見的狀況包括報案人不斷哭泣或情緒失控，也有人害怕不敢接近。

陳怡君說，「空中問診」的技巧就是「聽對重點、手要快」，當報案人陳述患者「臉色發白」、「好像沒有呼吸了」，就要合理懷疑患者OHCA；手要快，則是按下派遣令的手要快，讓分隊儘早出勤，因為救人分秒必爭。

▲羽球廝殺後昏迷　58歲幸運男「貴人環繞」到院前又睜眼活過來。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼張惟智(左拿救護包者)和廖韋同(右拿多功能生理監視器者)聯手將患者救回。

▲羽球廝殺後昏迷　58歲幸運男「貴人環繞」到院前又睜眼活過來。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳怡君表示，在無法看到對方的前提下，所說的指令要清楚而明確，例如「把你的手放在患者的胸部上」、「胸部的起伏一上一下算一次（呼吸）」；另外，當報案人配合指令操作時也要持續的給予回饋，像是「你做的很好，繼續」、「你在救你的同伴，不要停下來」，語氣溫柔而堅定，讓報案人知道有人陪伴。

陳怡君提醒，當發現身邊的人倒下時，要立刻撥打119求救電話，指揮中心派遣員會引導判斷，報案人一定要冷靜，以免錯失救人的良機。

中國醫藥大學新竹附設醫院急診室醫師王振憲表示，本案患者為心臟傳導不良所引起的心律不整，目前已拔管轉至普通病房治療，意識清醒且預後良好。醫師建議這類有心律不整病史的患者，從事高強度運動時要量力而為，並適時休息，一但有所不適就馬上休息，運動時最好要結伴運動，當發生身體不舒服時，才有人可以協助，即時送醫。

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