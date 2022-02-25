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社會 社會焦點 保障人權

拚賺100元！工人豪宅換燈組「掛屍鋁梯」　老闆擺爛下場慘了

▲台中地院。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中一名工人更換燈管時被228伏特電死，法院判業者罰12萬元，及4個月有期徒刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名王姓男子2020年受雇前往大樓更換燈管，由於未注意絕緣，當場被約228伏特電擊死，盡管業者辯稱死者是外包工人，不是公司員工，台中地院認為是業者疏失造成王死亡，不但依違反職業安全衛生法罰款12萬元，也判處有期徒刑4月，可易科罰金。

王姓消防工程業者負責台中市某大樓的電力照明系統更新工作，2020年10月5日派王姓外包工人前往該大樓地下3樓進行日光燈管更換、燈組修理等作業，由於施作環境並未斷電，且王姓工人所使用之鋁梯已破損露出金屬部分而無法絕緣，加上又沒戴絕緣手套，當天中午12點多，王以雙手剝除電線絕緣皮時，不慎遭約228伏特電力電擊，經送醫急救，因電擊導致心律不整造成心因性休克，當天下午2點27分不治。

王姓業者辯稱「我是將工程外包給被害人，被害人不是我的員工，安全衛生應由被害人自己注意」；負責派遣工作的吳姓地區經理則說，工作報酬是更換每組燈組100元，超過25組則每組150元，約有60組燈組，現場燈具是他準備的，梯子則是社區大樓的，他剛開始有指導被害人電線要怎麼拆裝等，後來看了被害人施作2、3座燈組後才離開。

法官認為，被害人在進行日光燈管更換、燈組修理時，消防公司及業者必須要有安全衛生設備及措施，且被害人受雇主指定與管理，設備材料及安全措施也是由雇主提供，加上有勞務給付，只要存在有部分從屬性，即可從寬認定為勞動契約。

法官表示，王姓業者雖然在偵訊及審理庭時都否認上開犯行，考量業者與被害人家屬已達成調解，願賠償家屬300萬元，考量業者薪資約5至6萬元、已婚、扶養母親等因素，判罰12萬元及有期徒刑4個月，可易科罰金，以資懲儆。

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