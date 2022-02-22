台南子弟返鄉服務　消防新戰力如虎添翼

▲台南市消防局針對38名由其他縣市調至台南市服務的新進人員及陞任幹部13名，辦理為期4天的消防學科及術科訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為了讓新進消防人員熟悉且精進各項消防技能，確保自身安全、提升執勤能力，21日起針對38名由其他縣市調至台南市服務的新進人員及陞任幹部13名，合計51名學員，辦理為期4天的消防學科及術科訓練。

此次訓練課程內容包括術科課程：專業戰術戰技：火場現場指揮與管理、水線佈署、空氣呼吸氣使用與保養及SCBA緊急處置及共生操作、Mayday消防人員自救程序操作、退避權訓練、轄內入室安全管制及快速佈線搶救介紹操作、水源供應介紹操作、及燃燒櫃訓練等課程。

市長黃偉哲表示，消防人員在救災救護工作是在第一線作戰，面對危難救助工作應熟稔戰技、戰術及體能，對於新進及陞任消防幹部人員，應對於消防工作無縫接軌，立即成為臺南市救災救護的即戰力，在執行勤務時展現消防專業技能，保護自我安全，守護我們臺南市民生命財產的安全。

消防局局長李明峯表示，為提升台南市消防救災量能，消防局逐年編列預算充實各式災害搶救器材，而消防戰技基礎功夫是特別重要，對於陞任幹部應負起救災初期指揮能力及確保消防人員安全，以及保護市民生命之安全，也勉勵新進消防同仁，瞭解臺南建築結構特性，並強化執行搶救時自身確保之能力，快速融入台南市消防局之救災人員默契及戰術，以確保民眾生命之安全。