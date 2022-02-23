夜市男天冷倒地停止呼吸！女大生CPR搶命　老爸：比中大樂透開心

▲彰基準備蛋糕慶祝中年男重生。（圖／彰化基督教醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

左姓男攤販(57歲)在夜市擺攤，突然昏倒失去生命徵象，被當時經過的長榮大學林姓女護理生與父親林各聲立即進行CPR急救，消防員接手後再以AED及十二導程心電圖機搶救，終於恢復心跳，再轉送彰基心導管手術治療後終於撿回一命，左男今天現身感謝林男父女出手相助，彰基則準備一個大蛋糕，慶祝他重生。

去年12月初，氣溫突然下降，左男要出門擺攤的前一天還跟妻子說，胸口悶悶的，沒想到在醫院安排進一步檢查的前一晚出事，所幸獲得林各聲與就讀長榮大學護理系的女兒施以CPR急救，消防員接手施以AED電擊後恢復心跳，彰基醫師發現左男呼吸衰竭、心律不整、急性心衰竭伴肺水腫及心因性休克，決定為他裝設葉克膜，並進行心導管手術，心臟無法輸送血液的狀況才改善，恢復功能。

▲中年男獻花感謝林家父女施以CPR救回一命。

林各聲指出，當時情況危急，他女兒以CPR，將左男從鬼門關救回來，這是他感到最驕傲「比我中大樂透還開心」。左則更感謝他與女兒出手相救，否則當下可能就救不回來了。

彰化縣消防局緊急救護科長周雍華表示，天氣寒冷以及早晚溫差大的時候，容易誘發心肌梗塞，尤其今年一月氣溫變化更為顯著；根據消防局統計，今年一月由消防局執行的心肌梗塞救護多達11例，相較去年同期的5件增加2.2倍；其中9成是男性患者，最年輕僅39歲。消防局每1輛救護車上都配有「十二導程心電圖機」，並與縣內6家心導管醫院搶救心肌梗塞患者，截至昨天為止，累計成功搶救162例心肌梗塞患者。消防局為提升與普及民眾急救觀念與技能，與多家醫院合作辦理CPR+AED認證訓練，訓練品質更專業。

▲12導程心電圖操作。（示意圖／彰化消防局提供）

彰基副院長周志中醫師表示，天氣寒冷盡量不要外出，萬一要外出的話，一定要保護自己、保暖自己；老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子，臉部、頸部、雙手及雙腳保護好的話，可以保暖身體的溫度到50%~70 %。天氣冷，血壓會升高，高血壓有時候藥物要調整，外出一定要要注重保暖，要找醫生調整一下。