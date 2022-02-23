　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜市男天冷倒地停止呼吸！女大生CPR搶命　老爸：比中大樂透開心

▲中年男從鬼門關被救回。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲彰基準備蛋糕慶祝中年男重生。（圖／彰化基督教醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

左姓男攤販(57歲)在夜市擺攤，突然昏倒失去生命徵象，被當時經過的長榮大學林姓女護理生與父親林各聲立即進行CPR急救，消防員接手後再以AED及十二導程心電圖機搶救，終於恢復心跳，再轉送彰基心導管手術治療後終於撿回一命，左男今天現身感謝林男父女出手相助，彰基則準備一個大蛋糕，慶祝他重生。

去年12月初，氣溫突然下降，左男要出門擺攤的前一天還跟妻子說，胸口悶悶的，沒想到在醫院安排進一步檢查的前一晚出事，所幸獲得林各聲與就讀長榮大學護理系的女兒施以CPR急救，消防員接手施以AED電擊後恢復心跳，彰基醫師發現左男呼吸衰竭、心律不整、急性心衰竭伴肺水腫及心因性休克，決定為他裝設葉克膜，並進行心導管手術，心臟無法輸送血液的狀況才改善，恢復功能。

▲中年男從鬼門關被救回。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲中年男獻花感謝林家父女施以CPR救回一命。

林各聲指出，當時情況危急，他女兒以CPR，將左男從鬼門關救回來，這是他感到最驕傲「比我中大樂透還開心」。左則更感謝他與女兒出手相救，否則當下可能就救不回來了。

彰化縣消防局緊急救護科長周雍華表示，天氣寒冷以及早晚溫差大的時候，容易誘發心肌梗塞，尤其今年一月氣溫變化更為顯著；根據消防局統計，今年一月由消防局執行的心肌梗塞救護多達11例，相較去年同期的5件增加2.2倍；其中9成是男性患者，最年輕僅39歲。消防局每1輛救護車上都配有「十二導程心電圖機」，並與縣內6家心導管醫院搶救心肌梗塞患者，截至昨天為止，累計成功搶救162例心肌梗塞患者。消防局為提升與普及民眾急救觀念與技能，與多家醫院合作辦理CPR+AED認證訓練，訓練品質更專業。

▲12導程心電圖操作。（示意圖／彰化消防局提供）

▲12導程心電圖操作。（示意圖／彰化消防局提供）

彰基副院長周志中醫師表示，天氣寒冷盡量不要外出，萬一要外出的話，一定要保護自己、保暖自己；老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子，臉部、頸部、雙手及雙腳保護好的話，可以保暖身體的溫度到50%~70 %。天氣冷，血壓會升高，高血壓有時候藥物要調整，外出一定要要注重保暖，要找醫生調整一下。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
口罩版Face ID將上線　但這4種舊iPhone無法使用
正妹莫名收「一大箱蓮霧」！　竟是她報案警員寄的
快訊／雨區又擴大！　11縣市豪、大雨特報
不妙！俄軍坦克出現神秘「Z字」　專家憂：從未見過
快訊／性侵割乳做標本　華山分屍案最終判決出爐
快訊／新北＋2分布蘆洲、新店　這天曾赴IKEA Café
快訊／口罩令將鬆綁！　陳時中鬆口曝時機
快訊／國道三號死亡車禍！28歲女駕駛身亡　男乘客撞腦失憶
「163歲木乃伊活死人」瘋傳！　專家揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫牽妹仔咻進溫泉會館！挨告喊冤：去場勘　刷卡有貓膩慘了

正妹網紅收「陌生蓮霧」！竟是她報案警員寄的　網驚：超可怕

東琉線交通船「兒童開船」調查結果出爐　船長降級扣照3個月

性侵勒斃割乳做標本　華山分屍魔陳伯謙逃死確定

夜市男天冷倒地停止呼吸！女大生CPR搶命　老爸：比中大樂透開心

1夜連犯9案！強盜恐嚇得手4290元　警強勢攔截大外割制伏狂匪

連日下雨台中路面破大洞　騎士閃不過摔倒！機警爬起路邊待援

快訊／國道三號死亡車禍！女駕駛亡　20歲男乘客「撞到腦部」失憶

快訊／宜縣府委託律師幫湊80萬　林姿妙微笑交保：謝謝大家

19歲男躲夜市女廁偷拍　她驚覺不明光影！急叩老公報警

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

人夫牽妹仔咻進溫泉會館！挨告喊冤：去場勘　刷卡有貓膩慘了

正妹網紅收「陌生蓮霧」！竟是她報案警員寄的　網驚：超可怕

東琉線交通船「兒童開船」調查結果出爐　船長降級扣照3個月

性侵勒斃割乳做標本　華山分屍魔陳伯謙逃死確定

夜市男天冷倒地停止呼吸！女大生CPR搶命　老爸：比中大樂透開心

1夜連犯9案！強盜恐嚇得手4290元　警強勢攔截大外割制伏狂匪

連日下雨台中路面破大洞　騎士閃不過摔倒！機警爬起路邊待援

快訊／國道三號死亡車禍！女駕駛亡　20歲男乘客「撞到腦部」失憶

快訊／宜縣府委託律師幫湊80萬　林姿妙微笑交保：謝謝大家

19歲男躲夜市女廁偷拍　她驚覺不明光影！急叩老公報警

「餐點放地上」外送員到現場驚是狗取餐　放完不可思議：也太乖了

湖北18所大學今年免試收台生　國英數學測一科均標可報名

主播買動物A差價挨告　林奕華憶當年阻長頸鹿進口：原來背後有故事！

史上第一21冠納達爾奪開季11連勝　追平生涯最佳

普丁承認烏東獨立還派兵　川普大讚天才：我執政就沒有烏克蘭危機

TIMTOSxTMTS 2022視訊採購洽談會350場千萬美元商機　實體展至26日

嘉義玉女小番茄香甜爆汁　東森農場再開賣會員手刀搶購

花蓮朋友久等了！集結12家攤商　素食小夜市2／26前進港天宮廟前廣場

「每天帶便當，讓我存出一棟房」！資深銀行員花10年攢到4600萬

高雄港群聚累計191例！　陳其邁鬆口：將逐步放寬管制

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

即／台鐵花壇傳死傷事故！ 長髮女遭截兩段

驚悚現場！長髮女闖鐵軌身體遭列車截成2段

快訊／北捷大安站「男子突然昏倒」　無呼吸心跳

勒索麥當勞7千萬想10萬和解　消防夫妻出奇招

疑女友有新歡　健身教練悶殺她後再持刀自殘

西施控老闆4度性侵　監視器拍到她表情結局神逆轉

中正預校阿兵哥賣假收1500　遭起訴

林姿妙等3人「貪污治罪條例」聲押禁見！5人交保

華山分屍案定讞　陳伯謙逃死確定

獨／引水英雄正面曝　上萬條船靠他進港

截肢女孩公司竟是大違建　官方認證4樓蓋成7樓

即／林姿妙二度遭搜索　4人遭貪污罪送辦

疑感情糾紛悶死28歲女友　警破門驚見他胸口淌血

帽T殺手「奪命價碼」曝！咖啡商遭4槍爆頭亡

更多熱門

相關新聞

躲停車場女廁偷拍　19歲男下場曝

躲停車場女廁偷拍　19歲男下場曝

桃園市張姓男子去年4月間在中壢區某夜市閒逛，居然溜進地下停車場女廁內，見女子進入廁所時以手機從隔板偷拍隱私部位與非公開活動，女子如廁時驚覺不明光影，懷疑自己被偷拍，趕緊找來在女廁外等候老公報警提告；桃園地院法官審理時，張男坦承犯行，審結依窺視非公開活動及身體隱私部位罪，判處張男有期徒刑2月，本案還可上訴。

勒索麥當勞7千萬想10萬和解　消防夫妻出奇招

勒索麥當勞7千萬想10萬和解　消防夫妻出奇招

急凍４天　彰化緊急救護156件

急凍４天　彰化緊急救護156件

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

少將挪用漢光演習加菜金　判刑4年半定讞

少將挪用漢光演習加菜金　判刑4年半定讞

關鍵字：

夜市CPRAED消防局彰基葉克膜

讀者迴響

熱門新聞

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

王品13大品牌3月優惠懶人包

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面