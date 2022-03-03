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上街堵俄軍！數百烏克蘭人出動　擋住「歐洲最大核電廠」要道

記者吳美依／綜合報導

俄軍從烏克蘭南部往北挺進，擁有歐洲最大「札波羅熱核電廠」（Zaporozhye Nuclear Power Plant）的城鎮安赫德（Enerhodar）也成為目標。根據空拍影像，上百位市民2日使用沙包、卡車、輪胎及報廢汽車，搭建臨時路障，阻止俄軍靠近核電廠。

札波羅熱核電廠1980年代中期啟用，擁有6個核反應堆，提供烏克蘭全國近一半電力，還有一座核廢料儲存庫，也是全球前10大核電廠之一。安赫德市長奧爾洛夫（Dmytro Orlov）說，「我們傳達了這座城市及市民的立場，也就是紮波羅熱核電廠受到可靠保護……沒有人會放棄這座城市，人民意志堅定。」

▲▼烏克蘭市民阻擋通往核電廠的道路。（圖／翻攝推特@TheRickyDavila、@MFA_Ukraine）

▲▼烏克蘭市民阻擋通往核電廠的道路。（圖／翻攝推特@TheRickyDavila、@MFA_Ukraine）

▲烏克蘭市民阻擋通往核電廠的道路。（圖／翻攝推特@TheRickyDavila、@MFA_Ukraine）

俄軍控制車諾比核電廠後，該地區輻射值增加，可能是軍事活動擾亂土壤。烏克蘭外交部警告，恐怕發生「另一場生態浩劫」，內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也呼籲俄軍繞過核電廠附近，「因為普丁的瘋狂，歐洲再次處於核災邊緣……俄羅斯將領們，再想一想吧！輻射不懂得分辨國籍，也不會放過任何人。」

國際原子能總署（IAEA）證實，俄羅斯來信宣稱，札波羅熱核電廠的人員持續「在正常營運模式下，提供核能安全及監測輻射」，且輻射值維持在正常範圍內。儘管如此，該機構秘書長格羅西（Rafael Grossi）仍對核電廠附近的軍事活動表達嚴重擔憂。與此同時，烏克蘭也要求「立刻提供協助，協調與車諾比及其他核設施有關的安全活動。」

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