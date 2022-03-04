揭引水人數字密碼　收入是立委的4.7倍...年收千萬小CASE

▲引水人辛酸。（圖／航港局授權提供）

記者賴文萱／高雄報導

船員的最高殿堂！引水人號稱「海上蜘蛛人」，每天引領船舶進出，肩負港口作業的重大責任，尤其一個月薪水高達40萬至80萬元不等，年收還可能破千萬，讓不少人相當好奇引水人這個職業在做些什麼？《東森新媒體ETtoday》整理出引水人數字大揭密，一起透過數字更加了解這份神祕職業吧！

▲引水人的薪水雖然高，但卻是拿命在拚。（圖／航港局授權提供）

「海上蜘蛛人」引水人數字大揭密

1.全台目前共有103名引水人（含2021年考試錄取受訓中人員），分布在9大港區。

2.高雄港有44名引水人最多，安平港、花蓮港、和平港僅2名引水人最少。

3.全台唯一一名女性引水人，在台北港工作。

4.全台引水人平均年齡53.5歲。

5.引水人工作滿65歲強制屆退，年齡超過50歲無法報考引水人執照。

▲全台103名引水人分布（含2021年考試錄取受訓中人員）。（圖／記者賴文萱後製）

6.全台最年輕引水人39歲，最年長引水人64歲。

7.引水人月薪平均高達40萬至80萬元不等，薪水由船公司給付。（以最高薪計算，是蔡英文總統月薪47萬的1.7倍，是行政院長蘇貞昌月薪32萬的2.5倍，是立委月薪17萬的4.7倍）

8.引水費用以船的大小計價，單程從3000元到2萬多元不等。引水費=水呎費率×吃水（呎）+噸位費率×（總噸位/500）。

9.引水人年薪不小心就會破千萬，但要被課40%的重稅。

10.引水人要先從商船的水手磨起，經考試成為三副、二副、大副，還要當船長累積3年領船經驗才有資格報考。

▲▼高雄港、基隆港引水費率表。（圖／記者賴文萱翻攝）

11.引水人執照考試每2年一次，除了要通過筆試之外，還得通過體能測驗，需在60秒鐘內，徒手攀登高度9公尺繩梯上、下各一次。

12.考上引水人後要實習3個月才可正式上任，但即便考到執照，還要等到剛好有職缺。

13.引水人工作要24小時值班，由引水人辦事處負責排班，雖然船舶進出有預報時間，但因碼頭作業不確定性大，要隨時待命。

14.每個港口有不同文化，但引水人普遍工作一周，休息一周。

15.引水人領船需耗費的時間，依領的是大船、小船、近一點、遠一點都有關，通常領船需花2-4小時，更有要花上6小時的。

▼引水人考試應考資格表。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼引水人報考流程介紹。（圖／記者賴文萱翻攝）