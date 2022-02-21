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獨／引水英雄正面曝！棄航海王與風浪搏命8年　上萬條船靠他進港

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中港傳憾事！資深引水人鍾朝昌20日才參與巴拿馬籍「祥富輪」擱淺救援事件，今天上午11時左右搭乘引水艇出港，預備登上香港籍曉洋輪引領進港時，遭強浪打落海中，儘管引水艇發現後隨即拋繩救援，但鍾朝昌仍不敵無情大海及低溫，被救起時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

▲救援英雄正面曝！引水人鍾朝昌與海搏命8年，曾經手上萬條船。（圖／翻攝鍾朝昌臉書）

▲救援英雄正面曝！引水人鍾朝昌與海搏命8年，曾經手上萬條船。（圖／翻攝鍾朝昌臉書）

今年58歲的鍾朝昌擔任引水人已有8年資歷，與海搏命8年的他，練就一身矯捷身手，曾經手一萬多條船。鍾朝昌臉書上放的大頭照，有著帥氣笑容，戴著有引水人「Pilot」字樣的帽子站在船邊，透露著身為一個引水人的驕傲。

台中港引水人辦事處侯姓主任事發後也趕到醫院，聽到鍾朝昌不治消息忍不住哽咽。侯姓主任提到，辦事處將規劃為鍾朝昌設立紀念碑。

面對深不見底的大海，引水人平安上船的機會只有一段搖晃的繩梯。鍾朝昌的同事提到，一般人誤以為臨港船舶像高鐵、客運月台一樣平穩，但其實面對狂滔巨浪、船舶激烈搖晃，引水人要在風浪中抓準時間爬上領港梯，安全又快速的登上大船是一大挑戰，身上也因此難免常有大傷小傷。

根據同事透露，當船長要三年以上的資歷才能考引水人，鍾朝昌曾就讀高雄海專，之後在長榮、中油服務過，當過7、8年船長，於102年考取引水人。平時居住在台中港，昨天救援擱淺的巴拿馬籍「祥富輪」至下午2點多，今天一大早、清晨5點就起來工作，沒想到上午11點許就發生意外。

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