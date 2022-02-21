獨／前一天救援斷纜輪船成英雄　台中港引水人落海不敵低溫索命

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中港傳出引水人鍾朝昌今日進行領港作業時，遭強浪打落海，經過搶救後仍宣告不治，讓共事船員感慨不已，提到鍾朝昌昨日才參與巴拿馬籍祥富輪斷纜漂流擱淺事件，未料今天卻發生憾事，直言「行船走馬三分險！」

▲台中港資深引水人鍾朝昌前一天才參與救援擱淺貨輪行動，今傳出落海送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）



鍾朝昌擔任引水人已有8年年資，鍾的同事提到，鍾朝昌經驗相當豐富，且身手矯健，昨天靠泊在台中港的巴拿馬籍祥富輪及香港籍亞威輪，因風大發生斷纜漂流，其中祥富輪碰撞亞威輪，祥富輪斷纜擱淺，20日中午鍾朝昌及另一名同事前往領港指揮，將祥富輪自淺灘擱淺區拖救成功。

據悉，由於防疫規定，引水人都須穿著防護衣以及救生衣，鍾朝昌在爬梯登船時遭強浪打落海，引水艇發現後立刻調頭拋繩及救生圈救援，但因為強浪不斷來襲，讓救援行動困難無比，引水艇花了20分鐘才將鍾朝昌救起，鍾朝昌在低溫海水中撐了20多分鐘失溫，救起時已無生命跡象。同事也提到，一般人在14度海水中不到5分鐘就會失溫，鍾朝昌已經撐很久了，沒想到還是難敵無情低溫。

▲靠泊在台中港44號碼頭的巴拿馬籍祥富輪因風浪太大斷纜擱淺，靠著引水人鍾朝昌及同事前往救援成功。（圖／台中港提供）

航務中心指出，初步了解鍾姓引水人於今日上午11時左右搭乘引水艇出港預備登上香港籍曉洋輪(貨櫃船)引領進港時落海失去意識，隨後由引水艇救起後，儘速返回碼頭送醫急救。

航港局今日下午已至曉洋輪及引水艇勘查及詢問案發情形，詳細發生原因仍待細部調查及蒐證。另據曉洋輪說明當時風力約7-8級，海象有不佳情形，且據當地測候資料顯示風力亦達7級以上。