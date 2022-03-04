為錢賭命！船晃成「海盜船」也要領港　全台103引水人僅1女性

▲引水人號稱「海上蜘蛛人」，每天引領船舶進出，肩負港口作業的重大責任。（圖／船長公會理事長黃玉輝提供）

記者賴文萱／高雄報導

船員的最高殿堂！引水人號稱「海上蜘蛛人」，每天引領船舶進出，肩負港口作業的重大責任，尤其一個月薪水高達40萬至80萬元不等，年收還可能破千萬；雖然擁有優渥薪資，不過引水人工作相當危險，再加上每次登船風險都很高，有錢也未必有命花。

▲引水人被稱作領港員或是領水員，是引導船舶進出的專業人員，也被稱為「海上蜘蛛人」。（圖／航港局授權提供）

引水人被稱作領港員或是領水員，是引導船舶進出的專業人員，這些「海上蜘蛛人」必須具備相當的地理專業以及機械技術。引水人的工作範圍在港口或峽灣等水域，一個月薪水有40萬至80萬元不等，年薪更是能破千萬元。

不少航海人把引水人當作海上生活的最終極目標，主要是引水人的薪資除了比船長還多，更是可以回歸重返陸地生活的型態，因此，許多人拚了命也想考取引水人執照。

《ETtoday東森新媒體》專訪到前引水人、船長公會理事長黃玉輝，他談及在台中港22年的引水人生涯，最驚險的就是在惡劣天氣時仍要去領船進港。

▲黃玉輝回憶，有次要去領港時候，小船宛如海盜船一樣搖晃，甚至可以直接跳到大船主甲板上。（圖／船長公會理事長黃玉輝提供）

黃玉輝回憶，當時剛剛開始領港工作的時候，搭著領港艇出海要領大船，但卻遇到很強勁的風浪，小船幾乎就像海盜船一樣，左右擺盪晃來晃去，本來要準備跳過去大船爬繩梯，沒想到小船居然晃到跟大船主甲板一樣高，相當驚險。

還有一次，他準備要領大船進港，不過，由於船沒辦法煞車，一下子突然一陣大風，船就被吹到失控撞上碼頭，幸好那條船不大，僅有稍微擦傷，但想到當時狀況，也讓他餘悸猶存。

▲黃玉輝回憶，有次要去領港時候，小船宛如海盜船一樣搖晃，甚至可以直接跳到大船主甲板上。（圖／船長公會理事長黃玉輝提供）

不過，引水人屬於高風險的職業，為何他依然選擇要做？黃玉輝說，因為引水人是航海員夢寐以求的工作，薪水高當然是最大誘因，還有就是能回到陸地生活。

引水人的工作風險相當高，要不要跳？每一次領港時候都是萬分之一秒的決定。黃玉輝描述，因為大船在動、小船也在動，如果不小心一有猶豫，就可能錯失最安全的機會，因此一定要抓緊最接近的時間點，看準時機毫不猶豫跳上去繩梯。

不過，他也提到，萬一跳的時候沒抓好繩子，腳可能就會被夾斷、甚至落海，有錢也沒命花。但黃玉輝也坦然表示，開飛機，飛機會失事，開船，船會失事，但其實就算是走在馬路上也都有風險，假如命中注定會掛掉，但總之財富也賺了，其實做什麼事情都有風險，自己就是要多加注意。

▲引水人的薪水雖然高，但卻是拿命在拚。資料照，與本文無關。（圖／航港局授權提供）

事實上，想考取引水人執照難度相當高，除了要先有多年海上跑船資歷，還得要當過船長，一般來說，要獲得應考資格最快也要8~10年時間。通過筆試之外，更要挑戰爬梯速度，要在60秒鐘內，徒手攀登高度9公尺繩梯上、下各一次。

由於引水人要有相當的體力，因此年齡若超過50歲還無法報考，年紀一滿65歲就得要強制退休。根據統計，全台目前共有103名引水人，平均53.5歲，年紀最輕只有39歲，引水人分布在台灣9大港口，基隆港、台北港、台中港、麥寮港、高雄港、安平港、蘇澳港、和平港、花蓮港，其中，全台唯一女性引水人就是在台北港工作。