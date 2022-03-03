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4名烏克蘭台灣留學生今抵台　教部將協助申請返台學習

▲從烏克蘭緊急撤離的10名台灣民眾將搭乘土而其航空班機在3日傍晚抵台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲從烏克蘭撤離的10名台僑與台生，預計今天傍晚抵台。（圖／記者張君豪翻攝）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，政府緊急撤離台灣僑胞與留學生，原先烏克蘭有12名台灣留學生，目前都全部撤離，而目前除3名學生返台居家檢疫當中，還有4名預計今（3日）天返抵台灣，教育部表示，將會同各大學提供各項學習銜接措施，若要申請轉學回台或返台升學，則要另外提供報名表件，由教育部核轉申請學校進行入學審查，錄取結果確定後再由教育部核定分發。

▲▼潘文忠指將協助從烏克蘭返回台灣的台生。（圖／記者許敏溶攝）

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▲教長潘文忠表示，將協助從烏克蘭返回台灣的台生。（圖／記者許敏溶攝）

俄羅斯總統普丁在上月24日下令對烏克蘭採取特別軍事行動，隨後入侵烏克蘭，原先烏克蘭有12名台灣留學生，也陸續展開撤離，根據教育部統計，12名學生都以全數撤出烏克蘭，其中3名學生已返台，剩下9名學生當中，4名學生預計今天返台，1名在匈牙利避難，其餘4名學生則在波蘭。

由於學生將陸續返台，教育部也在今天正式提出針對這些學生的後續學習銜接措施，教育部表示，若是申請下學期轉學（轉入同一教育階段）或升學（升讀下一教育階段）需求，因為涉及修讀學位，可直接聯繫教育部專線（02-77366045、77365874）洽詢。

教育部指出，學生填妥申請表件後可寄送到教育部，教育部收到文件並確認資格後，會將表件轉送其申請學校進行入學審查，學校回覆錄取結果後，由教育部核定分發入學。申請表電子檔公告於教育部高等教育司網頁「資料下載」區，歡迎在烏克蘭台生下載使用。


若是學生要申請課程旁聽、隨班附讀、修讀學分等學習銜接需求，教育部表示，因不涉及學位取得，教育部收到學生申請後，會立即轉請各大學安排，學校也會積極協助並提供修課準備及生活輔導。

另教育部也表示，將請相關學校積極協助關懷照顧校內烏克蘭學生（含交換生），提供生活及心理輔導，並請強化現有聯繫通報機制，若有需要政府協助處理的個案，請學校儘速聯繫通報教育部，方便教育部提供適切協助。

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烏克蘭台灣留學生撤離教育部學習銜接

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