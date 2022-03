儲油庫遭俄軍砲擊！　烏克蘭北部大火狂燒「黑煙衝天」畫面瘋傳

▲ 烏克蘭北部車尼哥夫一座油庫被空襲。(圖/State Emergency Service of Ukraine)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄烏衝突第8天,俄軍攻下烏克蘭南部港口城市赫爾松,同時加大對其他主要城市的攻擊力道。CNN根據烏克蘭國家緊急服務處(SESU)消息報導,烏國北部城市車尼哥夫(Chernihiv)一座儲油庫3日在俄軍空襲下遭到砲擊,SESU公開的照片可見現場滿是濃濃黑煙,直竄空中。

社群媒體上瘋傳的影片中,砲擊引發熊熊大火及陣陣濃煙,消防人員已經趕往現場灌救,畫面相當驚人。另一段影片中則可見,人在遠處的民眾也拍下不斷竄出的黑煙,目前不清楚這起攻擊是否造成傷亡。

#Ukraine In Chernihiv, after the morning shelling by Russian troops, an oil depot is on fire. The information about casualties is not clear yet. But we can already assume environmental consequences for both Ukraine and #Belarus, and the wider region pic.twitter.com/nY94uV24xZ