孟加拉貨船受困烏克蘭「慘被導彈擊中」　港邊狂燒影片曝光

記者吳美依／綜合外電報導

烏俄戰爭爆發後，孟加拉籍貨船「Banglar Samriddhi號」就受困在烏克蘭南部的奧爾維亞港（Olvia Port），未料今（3）日還被俄軍導彈擊中，釀成1死。烏克蘭國會稍早也公布貨船起火燃燒、黑煙竄天的影片。

《彭博社》及《天空新聞》報導， 孟加拉國航運公司表示，「Banglar Samriddhi號」被導彈擊中時沒有載運任何貨物，但船上有29名船員，其中一名工程師不幸喪生。

▲孟加拉貨船被俄軍導彈擊中。（圖／翻攝推特@verkhovna_rada）



俄羅斯2月24日宣布出兵後，從北、東、南「三方夾擊」。他們在南部戰線首先攻佔黑海島嶼「蛇島」，並且一路往北推進，3月2日宣布奪下烏克蘭南部戰略要地「赫爾松」（Kherson）。烏國軍方原先否認，但當地市長隨後證實，俄軍坦克入侵導致多達300位平民與士兵戰死，烏軍已經失守，街道上到處都是屍體，連搶修電力的人員都遭狙擊射殺。

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