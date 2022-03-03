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米迪幼兒園燒彰化！　確診一家228連假傳2表哥...Ct值僅13

▲▼0303彰化防疫記者會，王惠美。（圖／翻攝自臉書）

▲0303彰化防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者游瓊華、林冠吟／彰化報導

指揮中心3日宣布台灣新增5例本土病例，並有4例為米迪幼兒園傳播鏈衍生，分別是3名幼童與1名家長，其中彰化新增2例。彰化縣衛生局長葉彥伯也對此表示，3日新增的確診病例為桃園個案於228連假時返回彰化娘家所衍生，由於與娘家家人接觸，同住的阿公阿嬤與舅舅一家4口均被匡列隔離，但2日舅舅的2位小孩在居隔期間出現症狀，採檢後確診。

葉彥伯指出，桃園以案20485為指標個案的一家四口確診群聚案，目前採檢47人，居隔21人。一家人趁著228連假，在25日返回彰化娘家，不過才剛抵達彰化娘家，就接獲桃園衛生局通知返回桃園進行PCR採檢，因此再折返桃園進行採檢，不料才過1天，案20485與其父親就被通知陽性確診。

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彰化縣衛生局接獲通知後，也緊急對曾接觸過的娘家一家人，包含阿公阿嬤，與同住的舅舅、舅媽與2個幼童匡列隔離，同時對確診一家進行疫調，查出案20485的父母曾在25日至美髮店停留時間不短，後續其父親也曾短暫前往某眼鏡行。

▲▼0303彰化防疫記者會傳播關係圖。（圖／彰化縣政府提供）

▲0303彰化防疫記者會傳播時間序。（圖／彰化縣政府提供）

不過案20485與其父親被驗出確診後，其弟弟稍後也被宣布確診，而媽媽則在3月2日於居隔期間匡列確診；幾人曾短暫接觸的舅舅一家，其2名小孩分別為就讀國小與幼兒園之幼童，1人在2日下午出現發燒症狀後採檢確診，Ct值為13，緊急再進行採檢，發現就讀幼兒園的幼童也確診，Ct值為28。

▲▼0303彰化防疫記者會傳播關係圖。（圖／彰化縣政府提供）

▲0303彰化防疫記者會傳播關係圖。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯回應，由於新增確診的個案2人均為幼童，一人為國小學生一人則為幼兒園之幼兒，均無施打疫苗，衛生局進一步回溯發現，2名幼兒均無相關暴露史，暫無傳播風險，後續也會再持續追蹤。

另，衛生局回溯桃園夫妻2人的足跡，認為2人曾待過的美髮店，由於為閉密空間，且接受美髮服務，加上停留時間不短，因此將店員全數都匡列隔離；至於父親曾到過的眼鏡行，則是對店員採檢後進行自主健康管理，後續也會持續監測店員的健康狀況。

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