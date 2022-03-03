11國駐台使節親訪「馬祖藝術島」！文總親接待：體認和平寶貴

▲文總邀請各國駐台使節參訪馬祖國際藝術島，11國18位大使及使館代表處代表參與，由連江縣長劉增應、文總副秘書長喻小敏親自接待。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

首屆「馬祖國際藝術島」在上月開跑，引起國旅遊馬祖熱潮，文化總會邀請各國駐台使節登島造訪，今（3）日起共11國18人參與，展開3天2夜旅程，由連江縣長劉增應、文總副秘書長喻小敏親自接待。劉增應表示，「馬祖國際藝術島」是台灣第一個以10年為願景的活動；喻小敏也提到，在烏克蘭深陷戰火之際，更讓我們體認和平的寶貴。

文化總會邀請各國駐台使節登島造訪，包括聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲、馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊我友邦大使，以及韓國、墨西哥、阿根廷、以色列、土耳其、巴布亞紐幾內亞、奈及利亞、索馬利蘭共和國等，共11國駐台使節或其代表共襄盛舉

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文化總會表示，今年1月時透過數位外交協會向駐台使館與外國機構發出邀請，並介紹馬祖富有戰地政務遺址、宗教文化與自然生態，藝術島則呈現馬祖四鄉五島的不同景致，邀請使節登島體驗馬祖風情，也對文化治理與在地形象推廣進行交流。

而此行獲得各國使節的熱情迴響，其中聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲也興奮表達，「我等不及要去馬祖參與馬祖國際藝術島了！」駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢也表示，非常期待這次參訪馬祖，聽過許多馬祖的美好與豐富的文化。

▲文總邀請各國駐台使節參訪馬祖國際藝術島，11國18位大使及使館代表處代表參與。（圖／文化總會提供）

文總指出，本次駐台使節參訪團自3月3日至5日，共11國18人參與，其中聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins），哈菁絲大使為駐台使節團長，在台超過10年，積極參與在地文化與藝文活動。另外包括馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊（Neijon R. Edwards）、巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表康德銘（Tommy Kambu Kunji）、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處長Martin Torres、阿根廷商務文化辦事處長韋修索（Miguel Alfredo Velloso）、奈及利亞駐華商務辦事處長阿邁德（Ibrahim Akopari Ahmed）、駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）、駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）、索馬利蘭共和國駐台灣代表穆姆德（Mohamed Omar H. Mohamoud）、駐台北韓國代表鄭炳元（Chung Byung-won）。

連江縣長劉增應在接代使節團時表示，「馬祖國際藝術島」是台灣第一個以10年為願景的活動，是讓更多人認識馬祖的好機會，期待未10ㄢ年，透過藝術的力量，導入設計思維，將馬祖豐厚的文化肌理，轉化進入生活場域中，以帶動產業創新，豐富遊客體驗，歡迎各位大使及代表們前來馬祖，期待各位可以深入軍事據點及坑道，走訪閩東建築、聚落、廟宇，也可以看見多位知名建築師在馬祖打造建築景觀，相信這會是一場生活感十足，結合多元想像的藝術饗宴。

文總副秘書長喻小敏則表示，今日能來到馬祖意義非常特殊，這裡曾是冷戰的最前線，擁有全世界密度最高的地下軍事坑道。「我們能夠安全地來到這裡，參觀第一屆馬祖國際藝術島」，親身體驗馬祖豐富多樣的文化內涵，在烏克蘭深陷戰火之際，更讓我們體認和平的寶貴，也非常感謝在座各位國際貴賓對致力台海和平所做的努力。」

喻小敏也說，馬祖位於國境最北邊，特有的閩東文化與自然風土，獨樹一格，是台灣島國多元文化重要的一環。在劉縣長的帶領之下，馬祖的文化治理成果有目共睹；邀請各位使節登島，希望在體驗馬祖豐厚的文化樣貌的同時，也帶著各自的文化，進一步豐富這個島嶼。希望台灣多樣的文化豐富你們的心靈，和平的記憶深印在你們心中，也期待未來能邀請貴國的藝術創作者，一起來參與馬祖的釀造。

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