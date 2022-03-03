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香港私家醫院「2000空床位」卻拒收確診者！專家轟：對不起市民

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲香港醫療系統崩潰。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港疫情嚴峻，公立醫院早已不堪重負。不過，香港私家醫院近日卻被爆出拒收所有新冠肺炎確診者。醫管局透露，有約60名原本在私家醫院洗腎的病人，確診後被轉介公立醫院，迄今各私家醫院也僅向醫管局提供合共100張病床，接收非新冠肺炎病人。港府專家顧問袁國勇批評，私院未能參與抗疫，做法是「道德錯誤」、「對不起市民」。

據《大公報》、《文匯報》報導，有公立醫院醫生爆料，私家醫院「趁火打劫」，向確診患者報稱負壓病房每日收費8萬至10萬港元，病人被天價收費嚇退，結果被轉介到公立醫院治療。

據統計，香港有13家私家醫院，大約有5000張病床，是公立醫院的六分之一，私院的病床使用率約六、七成，意味有近2000張病床可供使用，但疫情爆發後，私家醫院卻拒絕接收所有新冠肺炎病人。

醫管局總行政經理李立業於2日的疫情記者會表示，按原有公私營醫院合作機制，部分需要長期洗腎的病人會由私營醫院提供服務，但由於私家醫院拒收新冠患者，至今已有約60名洗腎病人，因為確診由私家醫院轉介至公立醫院。他呼籲，如病人新冠病情已康復，可以讓他們回到私家醫院洗腎。

袁國勇認為，私院應該加入抗疫，協助處理新冠肺炎輕症的住院及門診病人，「現在近乎所有公私營醫護都已接種新冠疫苗，病房亦每小時換氣6次，私院醫護人員與醫管局員工一樣，均有N95呼吸器及個人保護裝備，被傳染風險不高。」

此外，香港城市大學傳染病及公共衛生系助理教授明偉傑接受訪問時表示，預期香港這波疫情將在3月中下旬達到高峰，港府需要提前將患者所需的醫療設施準備好，包括重症患者所需床位。他預估，幾天後，香港單日新增確診數可能超過10萬例，建議特區政府抓緊設立院前分流中心，做好患者分流工作。

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