大陸政協十三屆五次會議4日開幕！會期6天　3場委員通道線上進行

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國政協十三屆五次會議今天（3日）15時舉行新聞發佈會，大會新聞發言人郭衛民宣布，全國政協十三屆五次會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。

郭衛民在記者會上介紹了大會的主要安排，他表示，大會的主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告；列席十三屆全國人大五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告；審議通過全國政協十三屆五次會議政治決議等決議和報告。本次大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，安排5次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。

他第一次指出，考慮到疫情防控需要和會期安排，今年大會在媒體採訪方面仍延續前兩年的做法，邀請少量在京中外記者到人民大會堂現場採訪；通過網路視訊方式安排3場「委員通道」採訪活動，「歡迎中外記者通過網路、視訊和電話等方式多角度報導政協大會，我們在各委員駐地設立了網路視訊採訪間，政協大會新聞組和駐地新聞聯絡員將積極為中外記者採訪報導提供服務和便利。全國政協官網的新聞中心將及時發布大會的有關安排、主要文件和資料信息，歡迎中外記者朋友們關注。」

大陸十三屆全國人大五次會議和政協十三屆五次會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。作為大陸全國兩會的首場新聞發佈會，隨著政協會議新聞發佈會的舉行，中國的「兩會時間」也將開啓。

2022年，是中國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，是中共黨的二十大召開之年，在這個重要歷史節點召開的大陸全國兩會，備受各界矚目。