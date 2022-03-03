烏克蘭首個淪陷大城！赫爾松「滿街曝屍」　搶修電力人員遭狙殺

▲赫爾松（Kherson）成為烏克蘭首個淪陷的主要城市。圖為俄軍穿梭在赫爾松市區，與當地加油站遭轟炸畫面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯開戰烏克蘭7天後，俄國防部於2日宣布奪下烏克蘭的南部戰略要地「赫爾松」（Kherson），成為烏克蘭首個淪陷的主要城市。烏國軍方原先予以否認，但當地市長隨後證實，俄軍坦克入侵導致多達300名烏克蘭平民與士兵戰死，烏軍已經失守，街道上到處都是屍體，連搶修電力的人員都遭狙擊射殺。

根據《紐約時報》報導，位於黑海附近聶伯河（Dnieper River）下游的港口城市「赫爾松」經過連日激戰後，俄軍2日宣布完全占領整座城市。數小時後，赫爾松市長科雷哈耶夫（Ihor Kolykhaiev）與官員受訪表示，俄國軍隊與坦克挺進赫爾松，幾天以來的戰鬥導致300名烏克蘭平民與士兵喪生，目前當地已經沒有烏克蘭軍隊，證實了赫爾松的淪陷。

科雷哈耶夫說，造船業重鎮赫爾松被奪後，市街上到處都是屍體，供電中斷，水與食物都很有限，公營事業人員試圖修復受損管路與倒塌的配線，卻慘遭狙擊手的攻擊，包含發動襲擊赫爾松的指揮官在內，約有10名全副武裝的俄國軍官進入了市政府，向他宣稱俄羅斯打算在此建立一個軍事管理機構。

▲駐守亞速海沿岸城市馬里烏波爾（Mariupol）的烏克蘭士兵。（圖／路透）

報導指出，赫爾松成為烏克蘭首個陷落的主要城市後，將為俄軍西向推進敖德薩（Odessa）清出道路，而敖德薩將是更大的戰略要地，有助於使俄羅斯試圖控制烏克蘭黑海沿岸的目標更進一步。此外，俄軍在另一個港口城市馬里烏波爾（Mariupol）也取得進展，不僅從陸路進攻，同時海軍部隊也在近海集結，外界擔憂俄軍可能對馬里烏波爾發動兩棲攻擊。

馬里烏波爾位於赫爾松東側的亞速海沿岸，三面與俄羅斯接壤，控制著通往亞速海的要道，這個港口城市若被俄軍占領，俄國就能將頓內茨克、盧甘斯克等烏東地區和飛地克里米亞半島連結起來。

同時，俄羅斯襲擊了各地更多的平民目標，砲火切斷了許多社區的電力、藥品、水與暖氣等供應，其他俄軍縱隊包圍了烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）。最不妙的是，一支由俄國軍用車輛組成的龐大車隊集結在基輔北方，顯然是在為一場大規模進攻做準備。

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